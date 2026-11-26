Tra le novità della stagione, nuovi sistemi per la sostituzione delle lenti, l’introduzione di lenti fotocromatiche con tecnologia VIVID e soluzioni dedicate alla protezione degli sciatori e degli snowboarder.

Per la stagione Autunno/Inverno 2026-2027, Giro rinnova la propria collezione dedicata agli sport sulla neve, introducendo nuovi modelli di caschi e maschere e aggiornando le tecnologie per la protezione, la qualità ottica e il comfort durante l’attività sportiva.

Fondato nel 1985 in California da Jim Gentes, il marchio deve il proprio nome al Giro d’Italia, competizione ciclistica simbolo di resistenza, determinazione e passione per lo sport. Fin dalla sua nascita, l’azienda ha orientato la propria attività verso la ricerca applicata al design, alla protezione e all’innovazione tecnologica.

La collezione snow 2026-2027 prosegue in questa direzione, con prodotti sviluppati per rispondere alle diverse esigenze di sciatori e snowboarder, con particolare attenzione alla vestibilità, al comfort e alla funzionalità. La tecnologia Mips® è presente su tutti i caschi della gamma, compresi i modelli destinati ai più giovani, mentre le proposte di fascia alta integrano anche la Spherical Technology powered by Mips®.

Revolt™ Pro: nuovo sistema magnetico per la sostituzione delle lenti

Tra le novità della stagione figura Revolt™ Pro, evoluzione della famiglia Revolt, caratterizzata da un aggiornamento del design e della vestibilità, sviluppato per rispondere alle esigenze di sciatori e snowboarder durante le attività più dinamiche.

La maschera presenta una lente cilindrica con tecnologia VIVID Optics by ZEISS®, studiata per migliorare il contrasto e la nitidezza della visione. Il nuovo sistema Magnetic Quick Change consente di sostituire rapidamente la lente, assicurandone il fissaggio alla montatura.

Completa la dotazione la tecnologia EXV, progettata per ampliare il campo visivo.

Method™: aggiornato il sistema di cambio lente

Giro rinnova anche la maschera Method™, mantenendo le linee essenziali del modello e introducendo aggiornamenti tecnici sviluppati all’interno del Giro Lab.

La nuova versione dispone di un sistema Quick Change Lens riprogettato, dotato di perni a scatto che consentono di sostituire la lente anche indossando i guanti.

La dotazione comprende inoltre la tecnologia ottica VIVID by ZEISS®, il campo visivo ampliato EXV e il sistema di ventilazione EVAK, soluzioni studiate per favorire la qualità e l’ampiezza della visione durante l’attività sulla neve.

Neo Mips® II™: rinnovato il design del casco

Tra i caschi della collezione, il nuovo Neo Mips® II™ rappresenta l’evoluzione di uno dei modelli di riferimento di Giro, con un design completamente aggiornato, caratterizzato da un profilo contemporaneo e da una revisione delle finiture.

La costruzione del casco è orientata alla leggerezza, al comfort, alla vestibilità e alla gestione della temperatura. Il modello integra la tecnologia Mips®, progettata per contribuire alla gestione delle forze rotazionali generate durante determinati tipi di impatto.

Le caratteristiche tecniche del casco ne consentono l’utilizzo in differenti contesti di pratica dello sci e dello snowboard.

Tor™ Spherical: tecnologie di protezione per la pratica all-mountain

Destinato all’utilizzo all-mountain, il casco Tor™ Spherical integra soluzioni tecnologiche sviluppate per la protezione e il controllo della temperatura.

Il modello adotta la Spherical Technology powered by Mips®, basata su una struttura di tipo “ball-and-socket”, composta da due calotte in grado di muoversi l’una rispetto all’altra, contribuendo alla gestione delle forze rotazionali generate durante determinati impatti.

Tra le altre caratteristiche figurano il sistema di ventilazione regolabile, la chiusura magnetica Fidlock® e una costruzione studiata per favorire l’integrazione con le maschere Giro.

Grid™ Spherical: leggerezza e ventilazione per le attività in montagna

Il casco Grid™ Spherical è destinato a diverse discipline invernali, dallo splitboarding allo sci alpinismo, fino alle discese in pista.

La costruzione leggera e resistente integra soluzioni dedicate alla protezione e alla ventilazione, con particolare attenzione al comfort della calzata e alla gestione della temperatura durante le attività che comportano una maggiore intensità di movimento.

Maschere 2026-2027: introdotte le nuove lenti fotocromatiche con tecnologia VIVID

Tra le principali novità tecnologiche della collezione di maschere per la stagione Autunno/Inverno 2026-2027 figura l’introduzione delle lenti fotocromatiche con tecnologia VIVID, sviluppata in collaborazione con ZEISS® Optics e disponibile su una selezione di modelli, tra cui Method, Index II e Article II.

Le nuove lenti adattano automaticamente il proprio livello di oscuramento alle variazioni delle condizioni di luce. La tecnologia VIVID interviene invece selettivamente sulla luce blu, con l’obiettivo di aumentare il contrasto e migliorare la definizione del terreno.

Queste caratteristiche contribuiscono a rendere più riconoscibili le irregolarità del manto nevoso, i cambi di pendenza e le diverse conformazioni del terreno, preservando al contempo una percezione naturale dei colori.

La collezione introduce aggiornamenti anche sul piano estetico, con grafiche più essenziali e una maggiore presenza delle tonalità del verde e del blu. Il design delle montature e l’ampiezza dei campi visivi si affiancano alla ricerca di un’integrazione funzionale tra casco e maschera.

Con la collezione Autunno/Inverno 2026-2027, Giro prosegue lo sviluppo di soluzioni dedicate agli sport sulla neve, intervenendo sui sistemi di protezione, sulle tecnologie ottiche e sulla funzionalità dei prodotti destinati alle diverse discipline dello sci e dello snowboard.

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