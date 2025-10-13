Scrittura web, skill sempre più richiesta per lavorare nel giornalismo

Roma - 01/ 07 / 2022 La scrittura web è una competenza sempre più richiesta per orientarsi rapidamente al lavoro, non solo in ambiti giornalistici, ma anche nella comunicazione. La redazione de Il Digitale con il progetto La Scuola riapre ufficialmente i corsi di formazione, online e in presenza. Quando parliamo di scrittura web, ci riferiamo a un ambito estremamente sfaccettato dove formarsi richiede non solo delle buone lezioni di teoria, ma anche moltissima pratica. Nelle facoltà umanistiche e di comunicazione, finanche in quelle con curriculum in editoria, spesso manca la possibilità di fare pratica, così da presentarsi alle aziende e alle realtà giornalistiche con delle competenze acquisite tali da poter orientare al lavoro il più rapidamente possibile.

Imparare a scrivere per il web, Il Digitale inaugura il progetto La scuola

Per questo la redazione de Il Digitale riapre ufficialmente i corsi di formazione, online e in presenza. Il direttore Silvia Buffo, che da penna di Fanpage.it oggi è alla direzione del quotidiano telematico Il Digitale, sarà a capo delle lezioni, collettive e individuali. Occupandosi di formazione nell’ambito del web writing dal 2009, con una tesi di dottorato su scrittura e nuovi media, spiega come nasce il nuovo progetto La scuola:

Vogliamo rendere la nostra redazione una realtà dinamica e aperta a un’offerta didattica dettagliata, che miri allo sviluppo di tutte le competenze versatili nell’ambito della scrittura web, non solo giornalistiche, per dare la possibilità di entrare nel vivo della pratica.

La formazione rientra tra le attività di redazione più costruttive. Fornire gli strumenti per elaborare un articolo in autonomia, con tutte le caratteristiche che lo rendano idoneo alla pubblicazione, è una sfida stimolante e di crescita professionale costante.

Scrivere per il web, gli obiettivi didattici

Il primo corso inaugurale è Web Writing e Comunicazione, un evergreen delle attività di formazione del docente, che consente di poter essere autonomi nell’elaborazione di un articolo web in poche ore di formazione, attraverso l’apprendimento delle tecniche di scrittura breve. Spiega Silvia Buffo:

La nuova sfida che la scrittura dovrà intraprendere sul web è quella dell’esattezza. Innovazione significa adattare i registri linguistici, la sintassi, lo stile al medium Internet, non sacrificando la validità dei contenuti, la deontologia e l’attendibilità delle fonti.

A chi è destinato il corso?

L’era del digital vede senz’altro il riscatto degli umanisti, dei laureati in lettere e in comunicazione, per i quali un tempo il problema dell’occupazione era più sentito che oggi: trasformare la loro formazione teorica in qualcosa di pratico e adatto per il lavoro è fondamentale per arricchire il percorso professionale. Il Digitale rivolge la sua formazione ad aspiranti giornalisti, blogger, uffici stampa, social e digital manager, content strategist che, abituati al contesto cartaceo, riscontrano alcune difficoltà nel rivolgere le loro competenze alla rete. Ed ancora questo progetto di formazione è rivolto a tutti coloro che desiderino lavorare nell’ambito della scrittura web, destinata a scopi anche divulgativi, aziendali, associativi, promozionali.

Il corso Web Writing e Comunicazione mira a evidenziare, nei suoi risvolti storico-culturali e della comunicazione anche giornalistica, il passaggio epocale dallo stile di scrittura della “carta stampata” al linguaggio del Web, sintetico, essenziale e leggero, come suggeriva lo scrittore Italo Calvino nelle illuminanti “Lezioni americane” che aveva tenuto ad Harvard.

Italo Calvino, l’autore che ci orienta verso una ‘scrittura innovativa’

Le tecniche di scrittura devono rinnovarsi ed essere adattate al web, per aggiornare i meccanismi necessari alla funzionalità del testo. Italo Calvino che di linguaggi se ne intendeva, perché oltre a essere un romanziere, era anche giornalista e saggista, nel lontano 1984 aveva già individuato le sorti a cui la scrittura sarebbe stata esposta nel tentativo di voler sopravvivere a quello che egli definì ‘la fine del millennio del libro’.

Calvino sostiene che la scrittura del nuovo millennio possa salvarsi solo attraverso l’acquisizione di sei caratteristiche: Leggerezza, Rapidità, Essenzialità, Visibilità, Molteplicità, Coerenza. In un’antologia, saranno analizzati i tratti salienti del volume di “Lezione Americane”, comparandoli alle attuali tecniche di scrittura web.

Scrivere per il web, gli obiettivi didattici del corso

La didattica del corso è strutturata in tre moduli, dalla durata complessiva di 8 ore:

- Approcciare al web writing, come elaborare un articolo perfetto per il web, dalla stesura all’impaginazione completa, dallo stile grafico alla sicurezza delle fonti fino alla deontologia. Tecniche di scrittura breve e uso della piattaforma WordPress e SEO

- Giornalismo, dalla carta al web, illustrazione storiografica e ideologica del passaggio dal giornalismo cartaceo al web, cenni di storia del web, come lavorare in una redazione in maniera puntuale, come fare una buona rassegna stampa, come veicolare contenuti social, come creare contenuti adatti al web

- Come scrivere il tuo articolo, stesura elaborato, esercitazione pratica, editing, ulteriore lavoro da svolgersi individualmente, con l'affiancamento del docente e dei tutor fino a divenire completamente autonomi nella pubblicazione di un articolo

Il corso garantisce l’apprendimento della capacità di organizzazione e di elaborazione di contenuti per il web, non solo in ambito giornalistico. I corsisti risulteranno idonei e autonomi a redigere testi adatti al web, sapendoli potenziare attraverso l’uso strategico dei social network.

Sono aperte le iscrizioni: come inviare la propria candidatura

Per inviare la propria candidatura scrivere a direzione@ildigitale.it.

Il numero chiuso, la gestione in piccoli gruppi e le lezioni individuali, costituiscono una scelta didattica che mira a garantire una formazione il più possibile personalizzata e su misura del singolo corsista, per potenziarne competenze, attitudini e talenti. Sarà rilasciato attestato di frequenza.

Il Digitale

Partita Iva: 02558090748,

Indirizzo e sede: Via Costanza Baudana Vaccolini 14, 00153 Roma

Email: direzione@ildigitale.it

Tel: 3468486231

Sito internet: https://www.ildigitale.it/

COMUNICATO STAMPA SPONSORIZZATO: Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dal soggetto che lo emette. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.