Segway Powersports rafforza i partenariati con i rivenditori europei all'EICMA 2026

MILANO, 6 novembre 2026 /PRNewswire/ -- Segway Powersports, la linea di powersports ad alte prestazioni di livello professionale di Segway dedicata ai mercati globali, ha ospitato l'International Business Partner Conference del 2026 durante l'EICMA 2026, per discutere la prossima fase della sua attività in Europa. Più di 100 rivenditori e partner provenienti da oltre 50 Paesi e aree geografiche hanno partecipato, compresi partecipanti provenienti da Europa, Asia-Pacifico e Africa, Stati Uniti e Sud America.

Con il tema "Gather as One, Fear No Place", i dibattiti si sono concentrati sul lancio europeo del modello 2027 (MY27), sullo sviluppo dei rivenditori e sull'assistenza locale post-vendita e delle parti. La conferenza ha ribadito l'impegno del marchio a stringere partenariati a lungo termine e a crescere insieme in un contesto di mutevoli condizioni di mercato.

Approfondimento dei partenariati con i rivenditori europei

L'Europa rimane un mercato strategico per Segway Powersports, sostenuto dai suoi concessionari locali. Multimoto Group, ad esempio, rappresenta Segway Powersports in Spagna e Portogallo dal 2020. Attraverso la sua rete di distribuzione, modelli come AT5 si collocano ora tra i leader nei rispettivi segmenti in diversi mercati europei.

Oltre alla distribuzione, Segway Powersports sostiene i concessionari attraverso eventi ideati per concessionari regionali. Il Dealer Day 2026 al Red Bull Erzbergrodeo in Austria ha riunito rivenditori provenienti da Germania, Austria e Svizzera per briefing sui prodotti, dibattiti di mercato e test drive.

Sviluppo della rete di vendita al dettaglio e dell'identità del marchio

Nel 2026, Segway Powersports ha aperto punti venditadi riferimento in tutta Europa e in altri mercati internazionali, tra cui Spagna, Arabia Saudita e Argentina.

Oltre a queste aperture, Segway Powersports ha introdotto nuovi sistemi di identità visiva (VI) e identità del punto vendita (SI) presso i suoi rivenditori europei. Incentrato su Rider Red, il design distingue la gamma dai prodotti per pendolari e per il mercato di massa di Segway, che utilizzano un'identità visiva nera.

Rafforza il posizionamento professionale e ad alte prestazioni del marchio e ne incarna i valori di competenza, eccellenza ed esplorazione.

Portare la gamma MY27 in Europa

La gamma MY27 presentata all'EICMA amplierà l'offerta di prodotti per i rivenditori europei. L'Europa sarà tra i primi mercati nel lancio globale, accanto a Nord America, America Latina e mercati in Asia e Africa. Gliordini saranno aperti ai rivenditori e ai clienti europei nel 2027, con consegne a partire da quell'anno attraverso la rete di rivenditori esistente.

Rafforzamento delle vendite locali e dell'assistenza

Per soddisfare le esigenze del mercato locale, Segway Powersports collabora con rivenditori autorizzati in tutta Europa per fornire vendite di veicoli, manutenzione, riparazioni, parti originali e servizi di garanzia. In Francia, ad esempio, l'importatore Delta Mics fornisce ulteriore assistenza post-vendita e per le parti di ricambio.

Il marchio mira a rafforzare ulteriormente il coordinamento tra i team addetti al marketing, alle vendite e all'assistenza, per aiutare i concessionari a gestire le operazioni quotidiane e servire i clienti, mentre presentano nuovi modelli.

Creare la prossima fase della crescita europea

Guardando al futuro, Segway Powersports mira a rafforzare ulteriormente la propria attività in Europa espandendo la propria presenza sul mercato e creando nuove opportunità di crescita a lungo termine.

L'Europa è al centro della nostra strategia globale. I nostri progressi in quest'area geografica riflettono la dedizione e la stretta collaborazione dei nostri team addetti al marketing, alle vendite e all'assistenza", ha dichiarato Ethan Zhang, presidente Sales & Marketing di Segway Powersports. "Il nostro impegno per raggiungere l'esperienza, l'eccellenza e attuare l'esplorazione, insieme alla nostra filosofia "Fear No Place", continuerà a guidarci mentre lavoriamo con partner in tutto il mondo, per offrire esperienze off-road ad alte prestazioni a più centauri".

Le priorità future includono l'adattamento delle operazioni ai singoli mercati europei, lo sviluppo di informazioni più approfondite sui clienti, l'aggiornamento delle concessionarie di punta e l'espansione delle esperienze automobilistiche, come la Villain Cup.

Con una gamma di prodotti più ampia, un'identità di marchio distintiva e reti di vendita e assistenza più forti, Segway Powersports è posizionata per accelerare la sua crescita globale, lavorando con partner in tutto il mondo per offrire il suo spirito "Fear No Place" a più centauri.

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