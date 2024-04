SENEC, sistemi e soluzioni all’avanguardia che permettono di gestire l’energia in modo flessibile

Milano, 15 aprile 2024. Con l’obiettivo di dare forma ad un mondo in cui gli individui possano essere liberi di produrre, sfruttare, gestire e condividere l’energia rinnovabile, SENEC ha creato un’offerta che annovera sistemi intelligenti di accumulo e soluzioni concepite per aumentare l’autosufficienza energetica, che spaziano dal fotovoltaico per aziende alle opzioni dedicate ai privati. Così, quanti decidono di affidarsi alla realtà tedesca, possono diventare protagonisti attivi nel percorso verso la transizione energetica.

Le opzioni che figurano nell’offerta di SENEC sono progettate con lo scopo di ridurre i costi energetici e minimizzare l'impatto sull’ambiente. Sono, infatti, il frutto di un iter realizzativo che aderisce a rigidi standard di qualità, così da fornire efficienza, longevità e sicurezza. Ad attestarne l’efficacia, non a caso, giungono i premi e i riconoscimenti ottenuti in oltre 15 anni di attività.

L’impegno di SENEC è impareggiabile. Si traduce, infatti, anche attraverso le iniziative supportate e le collaborazioni instaurate con entità autorevoli, attive in ambito sportivo o della ricerca. L’obiettivo, anche in queste azioni, resta sempre quello di promuovere e diffondere i valori della sostenibilità ambientale e sociale.

Per ciò che riguarda la filiale italiana, SENEC Italia è stata fondata nel 2017 e può contare su due sedi operative, a Milano e Bari. A partire dal 2018, inoltre, SENEC è entrata a far parte di EnBW, Energie Baden-Württemberg AG, uno dei maggiori fornitori di energia in Germania. Tale collaborazione ha ulteriormente rafforzato la capacità di SENEC di dare forma a soluzioni energetiche performanti e all'avanguardia.

SENEC Italia è un’azienda certificata secondo gli standard UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e UNI EN ISO 45001:2018. Può fare affidamento su un team dinamico, giovane e altamente qualificato. Quotidianamente, i professionisti operano con lo scopo di migliorare la qualità della vita delle generazioni future, così da lasciare loro un mondo più sostenibile.

SENEC, dunque, costituisce un affidabile punto di riferimento per aziende, acquirenti privati e installatori, che vengono considerati partner chiave. Le stesse soluzioni proposte sono concepite per offrire alle persone la libertà di produrre, utilizzare e condividere la propria energia rinnovabile, gestendola in modo intelligente e consapevole.

Tra i molteplici prodotti fra cui il pubblico può scegliere, possiamo ricordare SENEC.Home, un sistema di accumulo fotovoltaico riservato alle abitazioni. Assicura una riserva di energia personale che può essere usata 24 ore su 24, in libertà. Così, è possibile raggiungere fino al 90% di autosufficienza energetica. Disponibili, in aggiunta, innovativi pannelli fotovoltaici bifacciali monocristallini. I pannelli SENEC.Solar, infatti, consentono di massimizzare la produzione di energia pulita.

Per scoprire tutte le altre soluzioni disponibili è sufficiente esplorare il sito ufficiale di SENEC, accessibile all’indirizzo https://senec.com/it. Qui, inoltre, è possibile contattare il team dell’azienda e richiedere un preventivo gratuito