Si conclude a Yichang il secondo Simposio internazionale sulla scienza e tecnologia delle proteine del lievito

SHANGHAI, 15 aprile 2026 /PRNewswire/ -- Il secondo Simposio internazionale sulla scienza e tecnologia delle proteine del lievito, co-organizzato da Angel Yeast (SH600298), si è tenuto l'11 aprile 2026 a Yichang, richiamando una platea internazionale composta da oltre 350 tra i principali ricercatori ed executive di alto livello del settore. Il simposio rappresenta una piattaforma di riferimento nel settore delle proteine alternative, riunendo gli stakeholder per accelerare l'innovazione, rafforzare la collaborazione internazionale e supportare lo sviluppo di sistemi alimentari più orientati alla nutrizione, alla salute e alla sostenibilità, riflettendo il ruolo crescente delle proteine del lievito nel panorama proteico globale.

Sun Baoguo e Chen Jian, entrambi membri della Chinese Academy of Engineering (CAE), e Zhou Weibiao, membro della Singapore National Academy of Science, hanno tenuto le relazioni di apertura. Sun ha sottolineato come il panorama globale delle tecnologie alimentari stia subendo una riconfigurazione, con la ricerca asiatica che ha ormai conseguito una piena competitività a livello internazionale. Chen ha evidenziato che la biomanifattura potrebbe contribuire presto a un terzo della produzione manifatturiera globale, sottolineando come il successo del settore dipenda dalla selezione sostenibile dei ceppi e dall'ottimizzazione dei processi produttivi. Facendo riferimento all'esperienza di Singapore, Zhou ha sottolineato come la volatilità geopolitica abbia intensificato la necessità di raggiungere l'autosufficienza alimentare, individuando al contempo nell'accettazione da parte dei consumatori una sfida chiave per la commercializzazione.

I tre accademici hanno elogiato i recenti progressi nella ricerca e nell'industrializzazione delle proteine del lievito, definendo queste ultime una risposta efficace alle sfide globali e un elemento distintivo delle "nuove forze produttive di qualità" e del "cibo del futuro".

"Le proteine del lievito rappresentano senza dubbio una categoria fondamentale", ha affermato Zhou. "Il nostro obiettivo finale è portarlo oltre l'essere una semplice "alternativa" e renderlo un alimento di consumo quotidiano. Si tratta di uno sforzo collettivo".

Uno dei momenti più significativi dell'evento è stata la presentazione globale del White Paper sulle proteine del lievito (Saccharomyces cerevisiae). La pubblicazione offre una panoramica strutturata e basata su dati dei più recenti progressi nella scienza della nutrizione, nei risultati clinici in ambito sanitario, nelle tappe regolatorie e nella scalabilità dei processi produttivi. Il documento inquadra la fermentazione microbica come una soluzione praticabile e di lungo termine alle crescenti sfide globali legate all'approvvigionamento di proteine.

A complemento della pubblicazione, Angel Yeast ha lanciato due nuovi prodotti a base di proteine del lievito: AngeoPro™ Yeast Protein Hi90-A e Yeast Protein S80-A. Hi90-A offre un elevato contenuto proteico pari all'88%, con una sensazione al palato morbida e un profilo gustativo neutro, adatto ai requisiti avanzati della nutrizione sportiva di fascia alta e delle diete specializzate, mentre S80-A è caratterizzato da una completa solubilità in acqua, rivolgendosi a segmenti in forte crescita come le bevande Ready to Drink (RTD) e le acque arricchite di proteine. Angel ha inoltre lanciato altri nuovi prodotti, tra cui proteine del lievito funzionali con elevate proprietà di gelificazione e ad alto contenuto di leucina.

La sessione tecnica ha fornito un'analisi dettagliata della ricerca sulle proteine del lievito e sul loro crescente ambito di applicazione. Le sessioni ne hanno evidenziato la comprovata efficacia nel recupero delle performance sportive, nella mitigazione della sarcopenia, nella protezione della mucosa gastrica e nella modulazione della barriera intestinale. Relatori internazionali provenienti da Stati Uniti, Paesi Bassi, Belgio, India e Israele hanno condiviso i più recenti progressi nella scienza delle proteine del lievito e nelle loro applicazioni intrasettoriali. Nel corso delle discussioni, Manish Chauhan, co-fondatore di Arboreal, azienda indiana che ha avuto un ruolo chiave nell'introduzione e nella promozione delle proteine del lievito nel Paese, ha evidenziato un crescente consenso sul fatto che le proteine del lievito stiano evolvendo da "proteina alternativa" a "terza proteina", con l'obiettivo di affermarsi come proteina di consumo di massa.

Il simposio ha inoltre svolto il ruolo di catalizzatore per un flusso concreto di operazioni e accordi commerciali. La Beijing Technology and Business University ha formalizzato un'iniziativa di ricerca congiunta con Angel Group, mentre cinque importanti brand alimentari nazionali e internazionali hanno siglato accordi di partnership strategica a margine dell'evento. Una mostra in loco ha presentato i casi d'uso dell'offerta di proteine del lievito Angeopro, che spaziano dalla nutrizione sportiva, all'Healthy Ageing, agli alimenti funzionali fino ai prodotti alimentari di largo consumo. A seguito dell'evento, i partecipanti hanno visitato il campus produttivo all'avanguardia di Angel Yeast per visionarne direttamente le capacità di produzione su scala industriale.

"Questo simposio offre una piattaforma importante alla comunità globale, dove condividere conoscenze, allinearsi sulle priorità e promuovere uno slancio condiviso", ha affermato Xiong Tao, Presidente di Angel Yeast. "Siamo fortemente motivati a intensificare la collaborazione con esperti, accademici e partner del settore, potenziando lo sviluppo tecnologico, lo scambio di best practice e accelerando il passaggio dalla ricerca alla commercializzazione. Attraverso l'innovazione scientifica continua, Angel Yeast si impegna a sostenere la sicurezza alimentare globale e a rendere la nutrizione di alta qualità accessibile e conveniente per tutti".

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