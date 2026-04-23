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SIP & GUZZLE DI NEW YORK È STATO NOMINATO THE BEST BAR IN NORTH AMERICA NELLA CLASSIFICA NORTH AMERICA'S 50 BEST BARS 2026

23 aprile 2026 | 08.29
LETTURA: 2 minuti

VANCOUVER, BC, 23 aprile 2026 /PRNewswire/ -- 

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La classifica North America's 50 Best Bars, sponsorizzata da Perrier, è stata annunciata durante una cerimonia di premiazione in diretta, il 22 aprile 2026 a Vancouver. La classifica annuale mette in evidenza i bar di Stati Uniti, Messico, Canada e Caraibi, riconoscendo l'eccellenza nelle bevande e nell'ospitalità.

Sip & Guzzle di New York è stato nominato al No.1 e incoronato The Best Bar in North America, sponsorizzato da Perrier. Bar Mauro di Città del Messico si classifica al No.2, seguito dal Bar Snack di New York al No.3.

Emma Sleight, responsabile dei contenuti per la classifica North America's 50 Best Bars, afferma: "La classifica di quest'anno riflette l'incredibile creatività e il talento che stanno plasmando la cultura del cocktail. Da leader riconosciuti a nuove ed entusiasmanti prospettive, questi bar ridefiniscono il concetto di esperienza dell'ospitalità di livello mondiale".

La classifica completa è disponibile QUI.

Centro stampa:https://mediacentre.theworlds50best.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2964042/Sip_and_Guzzle.jpgPDF - https://mma.prnewswire.com/media/2958505/NORTH_AMERICA_50_BEST_BARS.pdfLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2946100/5891769/50_Best_Bars_Logo.jpg

 

 

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/sip--guzzle-di-new-york-e-stato-nominato-the-best-bar-in-north-america-nella-classifica-north-americas-50-best-bars-2026-302751428.html

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