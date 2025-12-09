Sisecam: 90 anni di progresso

Sisecam, attiva da 20 anni nei settori del vetro piano, del cromo e dei refrattari in Italia, festeggia il suo 90° anniversario. Partita con una forza lavoro di 400 persone in Turchia, Sisecam continua oggi il suo percorso di crescita e sviluppo con 47 stabilimenti produttivi e 23.000 dipendenti in quattro continenti.

Milano, 9 dicembre 2025

Fondata per soddisfare le esigenze fondamentali dell'epoca, quali lampade a olio e flaconi per medicinali, Sisecam guarda con fiducia al futuro e consolida la propria leadership nei settori in cui opera.

Con una forza lavoro globale proveniente da 34 nazioni e una diversità culturale che comprende 23 lingue, Sisecam sfrutta questa ricchezza per creare un valore sostenibile in tutto il suo ecosistema. Grazie ai suoi investimenti nei settori del vetro e dei prodotti chimici, alle tecnologie avanzate e al forte impegno nella Ricerca e Sviluppo, Sisecam è uno dei maggiori produttori mondiali nei suoi settori. Come azienda che modella meticolosamente sia il proprio presente che il proprio futuro, Sisecam guida il proprio sviluppo continuo verso una crescita sostenibile e la creazione di valore.

Unica azienda globale operante in tutti i settori chiave del vetro, Sisecam è leader mondiale nella produzione di articoli in vetro e prodotti chimici a base di cromo. Inoltre, Sisecam è tra i primi cinque produttori di vetro piano e imballaggi in vetro e tra i primi tre nella produzione di carbonato di sodio.

Distinguendosi dalla concorrenza grazie alla sua forza lavoro altamente qualificata, alle partnership strategiche, alla produzione di alta qualità, all'ampio portafoglio di prodotti e alle tecnologie innovative, Sisecam sta avanzando con sicurezza verso l'obiettivo di diventare uno dei primi tre attori globali nei suoi settori di attività principali, sfruttando la forza della sua storia novantennale profondamente radicata.

Sisecam è entrata nel mercato italiano nel 2005 acquisendo una partecipazione del 50% in Cromital, un impianto di produzione di composti di cromo con sede a Ostellato/Ferrara, per poi acquistare il restante 50% nel 2011 e diventarne l'unica proprietaria. Nel 2016, Sisecam ha acquistato lo stabilimento di produzione di vetro piano Sangalli Vetro Porto Nogaro per 84,7 milioni di euro. Questo importante investimento ha reso Sisecam il più grande produttore di vetro piano d'Europa. Sisecam ha proseguito la sua espansione nel settore del vetro piano in Italia nel 2018, con l'acquisizione dello stabilimento Sangalli Vetro di Manfredonia. Dopo aver acquistato lo stabilimento inattivo di Manfredonia, Sisecam lo ha ristrutturato e riattivato in un tempo record di appena un anno. Forte della sua posizione di leader nella produzione di vetro per l'architettura in Italia, nel 2022 Sisecam ha acquisito per 22 milioni di euro l'azienda italiana Refel, leader mondiale nella produzione di refrattari. Sisecam ha recentemente annunciato un investimento di 50 milioni di dollari per la realizzazione di una nuova linea di vetro rivestito con una capacità di 6,5 milioni di metri quadrati nel suo stabilimento di vetro piano nel Nord Italia. Questa mossa strategica è stata pensata per soddisfare in modo efficace la crescente domanda di vetro rivestito sia in Italia che in Europa.

Contatti:

Immediapress

Riferimento: MSL - Ufficio Stampa Sisecam - marco.capetti@mslgroup.com

Comunicato stampa - contenuto promozionale

Responsabilità editoriale di Immediapress