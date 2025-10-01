SNAI – Europa League: Roma e Bologna, «1» alla portata. Debutta la Fiorentina in Conference: tre punti a 1,27

Milano, 1° ottobre – È un momento magico per la nuova Roma di Gian Piero Gasperini: dopo la vittoria nel derby è arrivata quella di Nizza all’esordio in Europa League, poi quella in campionato contro il Verona. Obiettivo continuità per i giallorossi, che giovedì all’Olimpico ricevono il Lille, con le quote Snai tutte a favore: il segno «1» paga 1,70, con gli altri due esiti che si alzano rispettivamente a 3,85 («X») e 4,90 («2»). Under e Over, offerti rispettivamente a 1,87 e 1,83, hanno quasi la stessa offerta, con il Goal a 1,77 e il No Goal a 1,95. Dopo essersi sbloccato in campionato, un altro gol di Artem Dovbyk vale 2,75, stessa quota per l’altro centravanti della Roma, Evan Ferguson. Alle loro spalle c’è Soulé (anche lui a segno contro il Verona) a 3,00.

Bologna d’assalto Dopo aver perso all’esordio stagionale in Europa contro l’Aston Villa, il Bologna debutta in casa contro il Friburgo. In lavagna ci sono tutti i presupposti per la prima vittoria dei rossoblù, offerta a 1,90: il pareggio si gioca a 3,55, il «2» si trova a 4,00, con Under a 1,80 e Over a 1,90, e il Goal a 1,77 a una quota più bassa rispetto al No Goal a 1,97. Tris di possibili marcatori rossoblù a 3,00 (Castro, Dallinga e Orsolini), seguiti da Odgaard a 3,50 e Bernardeschi a 4,00.

Conference Giovedì tocca anche alla Fiorentina, che debutta in Conference League contro i cechi del Sigma Olomouc: nonostante le difficoltà in questo inizio di campionato, la squadra di Pioli può partire bene nel suo percorso europeo, dopo la semifinale raggiunta dai viola nella passata edizione. Il segno «1» al Franchi si gioca a 1,27, seguito dal pareggio a 5,75; la vittoria del Sigma Olomouc è in tabellone a 10. Con Kean squalificato, Piccoli e Dzeko sono i maggiori indiziati per un gol: alle loro spalle Gudmundsson a 2,25.

