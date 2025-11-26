SNAI – Europa League: Roma e Bologna puntano i tre punti. L’«1» di Gasperini a 1,45, quello di Italiano a 1,38

Milano, 26 novembre – Aspettando il big match di domenica contro il Napoli, la Roma cerca tre punti in Europa League per blindare un posto nella fase a eliminazione diretta. All’Olimpico arrivano i danesi del Midtjylland, unica squadra ad aver vinto tutte le quattro partite giocate: le quote Snai, però, sono tutte dalla parte della squadra di Gasperini, favorita a 1,45 nonostante le due sconfitte su due in casa. Se il pareggio si gioca a 4,60, il successo del Midtjylland sale a 6,25, in una partita dove Over e Goal a 1,60 e 1,73 si fanno preferire all’Under a 2,20 e al No Goal a 2,00. Dopo essersi sbloccato in campionato a Cremona, Ferguson punta a un altro gol, in lavagna a 2,25 come quello di Dybala, che però è probabile venga preservato per la sfida di campionato.

Bologna facile? Se i giallorossi giocheranno alle 18.45, alle 21 tocca al Bologna, che al Dall’Ara ospita il Salisburgo. Anche in questo caso, come per Roma-Midtjylland, le quote sono a favore della squadra italiana, con i tre punti rossoblù a 1,38, il pareggio a 4,75 e il colpo degli austriaci (che hanno 3 punti, contro i 5 del Bologna) a 7,50. Se l’Over a 1,65 ha una quota più bassa dell’Over a 2,05, Goal e No Goal si equivalgono, rispettivamente a 1,90 e 1,80. Tra i marcatori più probabili di un Bologna lanciatissimo anche in campionato ci sono Orsolini (2,25), Castro (2,50) e Dallinga (2,75).

Conference Non solo l’Europa League: in campo anche la Conference League, con la Fiorentina – a 6 punti dopo tre partite – che attende l’Aek Atene, che di punti ne ha 4. Dopo i due pareggi in campionato contro Genoa e Juventus, Vanoli fa il suo debutto anche in Europa, in una partita dove il segno «1» guida a 1,70, seguito dal pareggio a 3,60 e dal «2» a 4,75. Under (1,75) a quota più bassa rispetto all’Over (1,97), con Goal e No Goal a contatto a 1,87 e 1,83. Kean (2,50) il principale indiziato per un gol, poi Dzeko e Gudmundsson a 3,00.

