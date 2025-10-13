SNAI – Nazionale: battere Israele per blindare i playoff. Italia da «1» a 1,18, un altro gol di Pio Esposito a 1,75

A Udine, gli Azzurri vogliono chiudere il discorso secondo posto: pareggio a 6,75, vittoria israeliana a 13. Out Kean, Retegui a 1,65 in pole tra i probabili marcatori

Milano, 13 ottobre – Dopo la vittoria di sabato in Estonia, martedì sera a Udine l’Italia affronta Israele con l’obiettivo di blindare il secondo posto nel Gruppo I delle qualificazioni al Mondiale, necessario per accedere ai playoff. Le quote Snai sono tutte dalla parte della squadra di Gattuso, favorita a 1,18; se il pareggio si gioca a 6,75, il «2» che complicherebbe ulteriormente il cammino azzurro paga 13 volte la posta. Se Goal e No Goal, rispettivamente a 1,97 e 1,75, hanno quote simili, l’Over a 1,35 parte nettamente avanti rispetto all’Under a 2,85, anche nel ricordo del pirotecnico 4-5 di settembre nella gara di andata.

Marcatori A Tallinn è arrivato il primo gol in Nazionale di Pio Esposito: un bis dell’attaccante dell’Inter paga 1,75, ed è preceduto soltanto da Mateo Retegui a 1,65, vista l’assenza di Kean.

Antepost Soltanto l’aritmetica tiene aperta la possibilità per l’Italia di chiudere il girone al primo posto: la Norvegia comanda a 1,10, Azzurri a 9.00.

