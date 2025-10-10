circle x black
Cerca nel sito
 

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale di Immediapress

SNAI – Nazionale: Italia in Estonia per tenere vive le speranze. Tre punti a 1,08, ma il primo posto nel girone si gioca a 5,00

10 ottobre 2025 | 10.49
LETTURA: 1 minuti

Milano, 10 ottobre – Riparte da Tallinn il cammino della Nazionale nelle qualificazioni al Mondiale. Un percorso complicato per gli Azzurri, che in questa ‘finestra’ (martedì a Udine il match contro Israele) non possono permettersi di perdere punti per blindare almeno il secondo posto necessario per andare ai playoff. Sabato sera la squadra di Gattuso sarà di scena in Estonia, con quote Snai sbilanciatissime: il «2» si gioca a 1,08, contrapposto al pareggio a 10 e all’«1» che paga addirittura 22 volte la posta. Fiducia anche al fatto che la porta di Donnarumma possa rimanere imbattuta: No Goal a 1,35, con il Goal a 2,90, allo stesso modo l’Over a 1,40 si fa preferire all’Under a 2,75.

Marcatori Quote basse anche per i marcatori. Kean e Retegui a 1,60 sono quelli più probabili, seguiti da Orsolini a 1,85, Raspadori e Pio Esposito a 2,00.

Antepost Una missione in salita, quella dell’Italia, con la Norvegia – avanti di sei punti, con una partita in più ma con una migliore differenza reti – strafavorita per il primo posto nel Gruppo I a 1,10. La rimonta azzurra si gioca a 5,00.

Contatti:
Immediapress
Ufficio stampa Snaitech
E-mail: ufficio.stampa@snaitech.it
Cell: 348.4963434

COMUNICATO STAMPA SPONSORIZZATO: Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dal soggetto che lo emette. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Mondiale Qualificazioni Nazionale Azzurri Girone Percorso
Vedi anche
Trump: "Torna il Columbus Day. Italiani, vi amiamo" - Video
Trump, accordo Israele-Hamas e il biglietto 'segreto' di Rubio: "Devo andare" - Video
Meloni alla Camera, baciamano e pacche sulle spalle dopo il voto su Almasri - Video
Trump, l'annuncio alle famiglie: "Ostaggi liberi lunedì" - Video
Regionali in Campania, Fascina 'benedice' Cirielli: l'incontro tra i due alla Camera - Video
Flotilla, Paolo Romano (Pd) in piazza a Milano "liberare gli attivisti"
Karaoke per Renzi, l'ex premier canta 'Alice' di De Gregori con dedica al ministro Giuli - Video
Ilaria Salis: "Vittoria, ora processatemi in Italia" - Video
Ilaria Salis, l'accusa del leghista Stancanelli: "Salvata da 30-40 Popolari" - Video
Trump contro Greta Thunberg: "Una piantagrane pazza" - Video
Greta Thunberg e la Flotilla: "Non siamo eroi, abusi da Israele" - Video
Elezioni Calabria, Tridico: "Amarezza e delusione, astensionismo qui è maggioranza" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza