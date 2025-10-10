SNAI – Nazionale: Italia in Estonia per tenere vive le speranze. Tre punti a 1,08, ma il primo posto nel girone si gioca a 5,00

Milano, 10 ottobre – Riparte da Tallinn il cammino della Nazionale nelle qualificazioni al Mondiale. Un percorso complicato per gli Azzurri, che in questa ‘finestra’ (martedì a Udine il match contro Israele) non possono permettersi di perdere punti per blindare almeno il secondo posto necessario per andare ai playoff. Sabato sera la squadra di Gattuso sarà di scena in Estonia, con quote Snai sbilanciatissime: il «2» si gioca a 1,08, contrapposto al pareggio a 10 e all’«1» che paga addirittura 22 volte la posta. Fiducia anche al fatto che la porta di Donnarumma possa rimanere imbattuta: No Goal a 1,35, con il Goal a 2,90, allo stesso modo l’Over a 1,40 si fa preferire all’Under a 2,75.

Marcatori Quote basse anche per i marcatori. Kean e Retegui a 1,60 sono quelli più probabili, seguiti da Orsolini a 1,85, Raspadori e Pio Esposito a 2,00.

Antepost Una missione in salita, quella dell’Italia, con la Norvegia – avanti di sei punti, con una partita in più ma con una migliore differenza reti – strafavorita per il primo posto nel Gruppo I a 1,10. La rimonta azzurra si gioca a 5,00.

