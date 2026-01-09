SNAI – Serie A: Inter per la fuga, «1» a 1,73. Conte a 5,00. Il Milan riparte da Firenze: Allegri ok a 2,00

Dopo la vittoria di Parma, la squadra di Chivu con un successo nel big match di San Siro andrebbe a +7. Juventus e Roma in discesa contro Cremonese e Sassuolo, Como a 1,95 col Bologna per continuare a stupire

Milano, 9 gennaio – Il turno infrasettimanale di Serie A sembrava dover essere interlocutorio: i pareggi del Napoli con il Verona e del Milan con il Genoa, uniti alla vittoria dell’Inter a Parma, hanno invece creato i presupposti per la prima fuga del campionato. Battendo il Napoli nel big match di domenica sera a San Siro, i nerazzurri andrebbero infatti a +7 sui campioni d’Italia, e le quote Snai sono anche a favore della squadra di Cristian Chivu: il segno «1» si gioca a 1,73, con il pareggio che sale a 3,55 e il ritorno alla vittoria di Conte a 5,00, in una partita dove l’Under a 1,75 si fa preferire all’Over a 2,00 e dove Goal e No Goal viaggiano rispettivamente a 1,87 e 1,85. Lautaro Martinez a 2,90 guida la lavagna dei possibili marcatori, seguito da Bonny, Pio Esposito e Thuram a 3,40; il Napoli risponde con Hojlund a 4,40, con Lucca, Neres e McTominay a 4,90.

Milan a Firenze Dello scontro diretto tra Inter e Napoli proverà ad approfittarne il Milan, che domenica alle 15 giocherà sul campo della Fiorentina. Una partita molto più complicata di quanto dica la classifica per la squadra di Allegri, che non può sbagliare dopo il pareggio contro il Genoa, mentre i viola si stanno provando a tirare fuori da una situazione complicatissima. Rossoneri favoriti a 2,00, Vanoli insegue a 3,75 con il pareggio in mezzo a 3,40.

Le inseguitrici Alle spalle del trio di testa, con Inter, Milan e Napoli che dovranno anche recuperare una partita la prossima settimana, ci sono Juventus, Roma e Como che proveranno a non staccarsi, sfruttando anche l’impegno casalingo del weekend. La prima squadra a scendere in campo sarà quella di Fabregas, che sabato alle 15 ospita il Bologna. Favori del pronostico per il Como, con l’«1» a 1,95, così come per la Roma che alle 18 riceve il Sassuolo e viaggia a 1,53. Lunedì sera invece sarà la Juventus a chiudere la giornata allo Stadium contro la Cremonese: l’1,24 legato alla vittoria della squadra di Spalletti è la quota più bassa della prima giornata di ritorno.

