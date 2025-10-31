SNAI – Serie A: Milan-Roma, Allegri avanti a 2,10, Gasp a 3,80 Spalletti debutta a Cremona: Juve ok a 1,50

Il big match si gioca domenica a San Siro, con il pareggio a metà strada a 3,15; sabato l’altra sfida di vertice è Napoli-Como. Conte comanda a 1,92, Fabregas a 4,40. In serata l’esordio dell’ex ct della Nazionale sulla panchina bianconera

Milano, 31 ottobre – Un altro turno di Serie A è alle porte: dopo quello infrasettimanale, ecco un weekend caratterizzato dallo scontro al vertice tra Milan e Roma. I giallorossi, primi assieme al Napoli, vogliono verificare le loro ambizioni contro una squadra, quella di Allegri, che cerca invece una vittoria per agganciare la Roma. Le quote Snai sono a favore del Milan, in pole a 2,10. Se per il pareggio si sale a 3,15, il segno «2» è offerto a 3,80. Con la porta di Svilar che resta la meno battuta del campionato, logico aspettarsi la quota dell’Under più bassa rispetto a quella dell’Over (1,65 a 2,10), con Goal e No Goal in equilibrio rispettivamente a 1,85 e 1,87. Santiago Gimenez è il marcatore più probabile del Milan a 2,75, con Rafa Leao e Nkunku a 3,50; la Roma, senza Ferguson, risponde con Dybala e Dovbyk a 4,00.

L’altra capolista Milan e Roma scenderanno in campo domenica sera conoscendo il risultato dell’altra capolista, il Napoli, che sabato pomeriggio alle 18 affronta un Como che si sta facendo largo tra le grandi del campionato. La squadra di Conte, però, rimane ampiamente in pole nelle quote, con l’«1» offerto a 1,92 che si fa preferire al pareggio a 3,15 e al «2» a 4,00. Napoli e Roma conducono la classifica con 21 punti; a 18, assieme al Milan, c’è l’Inter di Chivu, che dopo il successo nell’infrasettimanale contro la Fiorentina giocherà domenica alle 12.30 al Bentegodi contro un Verona ancora secco di vittorie: pochi dubbi sui nerazzurri, in lavagna a 1,40 (quota più bassa dell’intero weekend), Zanetti spera nell’impresa a 7,25, in mezzo il pareggio a 4,90.

Debutta Spalletti A Milan-Roma e Napoli-Como, le partite più interessanti del fine settimana per motivi di classifica, se n’è aggiunta un’altra, quella di sabato sera a Cremona, dove Luciano Spalletti fa il suo esordio sulla panchina della Juventus: dopo l’esonero di Igor Tudor e i tre punti contro l’Udinese con Brambilla alla guida dei bianconeri, Spalletti punta a una vittoria quotata 1,50. Occhio, però, all’ottimo inizio di stagione dei grigiorossi, che inseguono comunque a 6,50, con il pareggio a 4,25.Tra le altre gare che vedono impegnate squadre nella zona medio-alta della classifica, favorite sia l’Atalanta a Udine (1,80) che il Bologna (2,05) sul campo del Parma. A 1,65, infine, la prima vittoria in campionato della Fiorentina sul Lecce.

Contatti:

Immediapress

Ufficio stampa Snaitech

E-mail: ufficio.stampa@snaitech.it

Cell: 348.4963434

Comunicato stampa - contenuto promozionale

Responsabilità editoriale di Immediapress