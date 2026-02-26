circle x black
SNAI – Serie A: Roma-Juventus, Gasperini favorito all’Olimpico Spalletti contro il suo passato: «2» a 3,10

26 febbraio 2026 | 10.27
Il weekend delle big si apre sabato con Verona-Napoli, sfida tutta dalla parte degli azzurri (1,45), e con l’Inter capolista a caccia di conferme contro il Genoa: l’ottava vittoria consecutiva di Chivu a 1,30

Milano, 26 febbraio – Dopo la settimana di coppe europee, arriva un weekend fondamentale per la Serie A: se l’Inter tenta definitivamente la fuga sul Milan per la lotta al titolo, la sfida tra Roma e Juventus potrebbe infatti decidere o quasi la corsa alla prossima Champions League. Ad aprire la 27a giornata delle big sarà il Napoli, che sabato contro il Verona ultimo in classifica proverà a dimenticare la sconfitta della scorsa settimana contro l’Atalanta. Secondo i quotisti Snai, gli uomini di Conte partono favoriti al Bentegodi con il segno «2» che paga 1,45, mentre il pareggio si gioca a 4,25 e il colpo della squadra di Sammarco viene offerto a 7,25.

Inter in fuga - Sabato sera scenderà in campo la capolista Inter, impegnata a San Siro contro il Genoa. L’ottava vittoria consecutiva di Chivu – che varrebbe il momentaneo +13 in classifica sul Milan - si gioca a 1,30, con il pareggio che sale a 5,50 e il «2» che decolla a 9,50. Chiamati quindi a vincere anche i rossoneri di Allegri, favoriti sul campo della Cremonese a 1,50, con l’«X» fissata a 4,25 e il bis di Nicola - dopo il successo di San Siro per 2-1 nella prima giornata - a 6,50.

Roma-Juventus - Domenica sera luci sull’Olimpico, con la Roma che ospita la Juventus. Grande equilibrio in tabellone, con Gasperini in leggero vantaggio a 2,50; il pareggio e la vittoria dei bianconeri sono quasi allo stesso livello (2,95 e 3,10), con l’Under favorito (1,60) sull’Over a 2,20 e Goal e No Goal rispettivamente a 1,83 e 1,87. L’impatto di Malen sulla Serie A, con cinque gol nelle prime sei apparizioni, è stato straordinario: il nome dell’olandese sulla lavagna marcatori del match dell’Olimpico è visto a 2,90. Tra i bianconeri partono in pole invece David e Openda, entrambi fissati a 3,40.

Tag
Serie A Roma Juventus Inter Genoa Verona Napoli Champions League Milan
