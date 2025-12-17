SNAI – Supercoppa: Milan e Inter favorite in semifinale Chivu in pole per alzare il trofeo a 2,75, segue Allegri a 3,75

A Riyadh si assegna il primo trofeo della stagione: Napoli e Bologna giocano per ribaltare i pronostici, con rossoneri a 1,80 e nerazzurri a 1,38 in vantaggio nel testa a testa per le prime due partite

Milano, 17 dicembre – Un anno fa, la Supercoppa vinta a Riyadh dal Milan in finale sull’Inter fu un’illusione per Sergio Conceiçao, da pochi giorni subentrato a Paulo Fonseca. Le due milanesi sono le favorite anche per l’edizione 2025, che come quella di 12 mesi fa si gioca a Riyadh, in Arabia Saudita. Nelle quote Snai antepost, però, è avanti l’Inter, con il trionfo nerazzurro che si gioca a 2,50 e precede quello del Milan a 3,75, con Napoli (4,00) e Bologna (6,00), più attardate.

Semifinali Prima di arrivare alla finale, però, Milan e Inter devono superare la semifinale. I rossoneri saranno i primi a scendere in campo giovedì contro il Napoli campione d’Italia ma reduce dalle sconfitte in Champions League contro il Benfica e in campionato a Udine. Un momento di flessione, quello della squadra di Conte, che si ripercuote anche sulla lavagna, anche se l’offerta per il passaggio del turno (comprendendo sia i 90 minuti che i rigori, visto che non sono previsti i tempi supplementari) vede il Milan in vantaggio ma di poco (1,80 a 2,00). Considerando invece soltanto i tempi regolamentari, la vittoria rossonera guida a 2,70, con il Napoli a 2,80 e il pareggio a 3,00, in una partita dove l’Under a 1,60 è più probabile dell’Over a 2,20 e dove Goal e No Goal a 1,85 e 1,87 sono praticamente allo stesso livello. Nel Napoli si rivede Lukaku: un gol per il belga al rientro paga 3,65, seguito da Lucca e Hojlund a 3,90. Il Milan risponde con Leao a 3,40 e Pulisic a 3,65.

Venerdì Più sbilanciata la seconda semifinale, quella di venerdì tra Bologna e Inter, che vede Chivu a 1,38 strafavorito per il passaggio del turno rispetto a Italiano offerto a 3,00. Nelle quote per i 90 minuti, «2» a 1,65, pareggio a 3,90 e «1» a 5,25. Distanza sottilissima tra Under (1,90) e Over (1,80), così come tra Goal (1,77) e No Goal (1,95). Nella lavagna dei possibili marcatori, comandano da una parte Lautaro Martinez (2,40), Bonny, Pio Esposito e Thuram (tutti a 2,65), dall’altra Immobile a 3,40, Orsolini e Castro a 3,90.

Conference League Non solo la Supercoppa: giovedì sera la Fiorentina chiude la prima fase di Conference League contro il Losanna. Se in campionato le cose per la Viola vanno malissimo, in Europa una vittoria della squadra di Vanoli paga 2,10. Un altro ko a 3,30, con il pareggio a 3,50.

Contatti:

Immediapress

Ufficio stampa Snaitech

E-mail: ufficio.stampa@snaitech.it

Cell: 348.4963434

Comunicato stampa - contenuto promozionale

Responsabilità editoriale di Immediapress