SNAI – Tennis: a Parigi altro testa a testa Sinner-Alcaraz. Jannik e Carlos a 2,25, Musetti sogna a 33

28 ottobre 2025 | 15.39
Milano, 28 ottobre – Dopo la vittoria di Vienna in finale su Sascha Zverev, Jannik Sinner fa rotta su Parigi. A La Défense si gioca l’ultimo Masters 1000 dell’anno, che precede le Atp Finals di Torino e le Finals di Davis di Bologna, dove però il numero 2 del mondo ha già annunciato che non ci sarà. Anche a Parigi, in condizioni diverse rispetto al Roland Garros dove Sinner e Carlos Alcaraz furono protagonisti di una finale epica, secondo le quote Snai ci sarà l’ennesimo duello tra i dominatori del circuito, tanto che la quota per il trionfo dell’azzurro e dello spagnolo è la stessa, 2,25. Alle spalle di Sinner e Alcaraz c’è il vuoto, con Zverev terzo favorito a 12 e Taylor Fritz a 15. De Minaur a 20, Medvedev e Shelton a 25 gli altri outsider, con Lorenzo Musetti che dopo la semifinale di Vienna sogna a 33. L’altro azzurro, Flavio Cobolli, è offerto a 67.

In finale Quote bassissime anche per la qualificazione alla finale: Alcaraz, che nella sua metà di tabellone potrebbe incontrare in semifinale Fritz, parte a 1,50; Sinner, che in semifinale potrebbe ritrovare Zverev (con Shelton a rappresentare un’ulteriore minaccia) addirittura a 1,40.

