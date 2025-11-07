SNAI – Tennis: Sinner-Alcaraz, a Torino la resa dei conti. Un altro trionfo da imbattuto da Jannik a 1,90

Tabellone da completare con Musetti o Auger-Aliassime, ma l’ennesimo duello tra i dominatori del circuito sembra scontato: il primo posto nel girone dell’azzurro a 1,25, quello dello spagnolo a 2,00

Milano, 7 novembre – La resa dei conti. Dopo un continuo testa a testa, e dopo il sorpasso avvenuto grazie alla vittoria del Masters 1000 di Parigi, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si ritrovano uno contro l’altro a Torino, sede delle Nitto Atp Finals. Un tabellone a otto giocatori, con due gironi da quattro, ancora incompleto, visto che ad Atene Lorenzo Musetti è ancora alla caccia degli ultimi punti. Nelle quote, però, sarà ancora Sinner contro Alcaraz, strafavoriti per la vittoria dei rispettivi raggruppamenti: in quello che porta il nome di Jimmy Connors, Carlos primo a 2,00, con Fritz e Djokovic a 3,50 e De Minaur a 6,50. In quello intitolato a Bjorn Borg, con la casella da riempire con il nome di Musetti o di Felix Auger-Aliassime, Sinner domina a 1,25, con Zverev a 5,00, Shelton a 7,50 e l’opzione ‘Altro’ a 10.

Vincente imbattuto Sinner difende il titolo vinto lo scorso anno alla Inalpi Arena e per restare numero 1 sarà ‘costretto’ a confermare i 1.500 punti della vittoria finale sperando che non arrivi in fondo anche il rivale: un altro trionfo da imbattuto, su Snai, si gioca a 1,90, quello di Alcaraz con cinque match vinti su cinque a 4,50. Quasi scontata, in lavagna, una finale tra i dominatori del circuito, con Sinner a 1,30 e Alcaraz a 1,90.

Doppio Non solo Sinner e Alcaraz: alle Finals di Torino parteciperanno, in doppio, anche Simone Bolelli e Andrea Vavassori, indietro nelle quote antepost dominate da Heliovaara/Patten a 3,00 e da Cash/Glasspool a 3,50. Una vittoria finale dei due azzurri, impegnati la settimana successiva anche nelle Finals di Davis a Bologna, si gioca a 6,00.

