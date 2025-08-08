SNAI –Tennis: Sinner favorito anche a Cincinnati Il trionfo di Jannik in Ohio a 2,15, poi Alcaraz a 3,00

Milano, 7 agosto– Con le immagini del trionfo a Wimbledon ancora impresse nella mente degli appassionati di tennis, Jannik Sinner riparte dagli Stati Uniti e dal Masters 1000 di Cincinnati, torneo che precede lo US Open e dal quale inizia la difesa del trono del ranking Atp del numero 1 del mondo. Lo scorso anno, infatti, Sinner vinse sia in Ohio che a New York, e dovrà provare a farlo anche in questa stagione per respingere gli assalti di Carlos Alcaraz.

Le quote Snai per il Masters 1000 di Cincinnati che vedrà tra sabato e domenica l’esordio delle teste di serie vedono Sinner favorito a 2,15; alle sue spalle c’è Alcaraz a 3,00, con gli altri staccatissimi. Da Sascha Zverev a 15 a Taylor Fritz a 18, fino a Daniil Medvedev a 25 e alla coppia De Minaur-Shelton a 30.

Cinque gli italiani tra le teste di serie: Lorenzo Musetti parte a 65, più dietro Matteo Arnaldi (100, con il ligure che non è tra i primi 32 del tabellone), Flavio Cobolli (125), Lorenzo Sonego (200) e Luciano Darderi (300).

Contatti:

Immediapress

Ufficio stampa Snaitech

E-mail: ufficio.stampa@snaitech.it

Cell: 348.4963434

COMUNICATO STAMPA SPONSORIZZATO: Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dal soggetto che lo emette. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.