circle x black
Cerca nel sito
 

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale di Immediapress

SNAI –Tennis: Sinner favorito anche a Cincinnati Il trionfo di Jannik in Ohio a 2,15, poi Alcaraz a 3,00

08 agosto 2025 | 08.01
LETTURA: 1 minuti

Milano, 7 agosto– Con le immagini del trionfo a Wimbledon ancora impresse nella mente degli appassionati di tennis, Jannik Sinner riparte dagli Stati Uniti e dal Masters 1000 di Cincinnati, torneo che precede lo US Open e dal quale inizia la difesa del trono del ranking Atp del numero 1 del mondo. Lo scorso anno, infatti, Sinner vinse sia in Ohio che a New York, e dovrà provare a farlo anche in questa stagione per respingere gli assalti di Carlos Alcaraz.

Le quote Snai per il Masters 1000 di Cincinnati che vedrà tra sabato e domenica l’esordio delle teste di serie vedono Sinner favorito a 2,15; alle sue spalle c’è Alcaraz a 3,00, con gli altri staccatissimi. Da Sascha Zverev a 15 a Taylor Fritz a 18, fino a Daniil Medvedev a 25 e alla coppia De Minaur-Shelton a 30.

Cinque gli italiani tra le teste di serie: Lorenzo Musetti parte a 65, più dietro Matteo Arnaldi (100, con il ligure che non è tra i primi 32 del tabellone), Flavio Cobolli (125), Lorenzo Sonego (200) e Luciano Darderi (300).

Contatti:
Immediapress
Ufficio stampa Snaitech
E-mail: ufficio.stampa@snaitech.it
Cell: 348.4963434

COMUNICATO STAMPA SPONSORIZZATO: Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dal soggetto che lo emette. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Tennis Masters 1000 di Cincinnati US Open Sinner Alcaraz
Vedi anche
Ucraina-Russia, Trump: "Putin non deve per forza incontrare Zelensky" - Video
Putin e l'incontro con Trump: "Anche Zelensky? Vediamo... " - Video
Serracchiani (Pd) 'bocciata' al cruciverba: invece di Fico, per la Campania sceglie l’uva - Video
Chikungunya, allarme in Cina: oltre 7.700 casi
News to go
Dazi Usa, grandi aziende produttrici di alcolici avvertono Trump che
News to go
L'Italia brucia di nuovo con l'anticiclone Pluto
News to go
Gucci, stato di agitazione per 1.000 dipendenti in Italia
Putin e Witkoff, incontro con inchino - Video
Hiroshima, 80 anni dal lancio della bomba atomica
News to go
Trump all'Ue: "Mantenete la parola su investimenti o dazi al 35%"
News to go
Meteo, torna il caldo africano in Italia
Bonifici istantanei, cosa cambia


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza