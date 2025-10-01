SO.CREM Bologna si rinnova: nuovo sito web e nuovi servizi per i soci

Bologna, 1 ottobre 2025. L’associazione SO.CREM Bologna, realtà storica che promuove la scelta cremazionista in Emilia-Romagna, apre una nuova stagione all’insegna dell’innovazione e della vicinanza concreta agli oltre 3.000 soci. Lo fa attraverso due importanti novità: il lancio del nuovo sito web e l’introduzione di nuovi servizi pensati per offrire maggiore serenità alle persone iscritte, in particolare a quelle che affrontano la vecchiaia in solitudine.

“Abbiamo completamente rivisto il nostro sito web – racconta Alice Spiga, direttrice di SO.CREM Bologna – per rendere le informazioni più accessibili e per comunicare con maggiore efficacia tutto ciò che l’associazione fa e offre ai propri soci”.

Il nuovo portale rappresenta oggi una risorsa aggiornata e funzionale per tutti coloro che cercano informazioni sulla cremazione, sull’associazione e sui servizi e le agevolazioni a disposizione dei soci. “Abbiamo deciso di raccogliere in un’unica area tutte le convenzioni e i vantaggi riservati ai soci, affinché siano immediatamente visibili e facilmente consultabili – spiega Spiga –. È un modo anche per valorizzare tutti coloro che hanno scelto di far parte della nostra rete”.

Al centro delle nuove iniziative spicca infatti la volontà di creare una rete di collaborazioni sempre più ampia, che permetta di offrire sconti e agevolazioni ai soci, ma anche nuovi servizi dedicati alle loro esigenze. “Negli ultimi anni, gli sforzi dell’Associazione – precisa Spiga – sono stati orientati a creare una vera e propria rete di collaborazioni con professionisti e associazioni, che ci sta dando tantissime soddisfazioni e possibilità di crescita. Questa rete ci permette di partecipare e organizzare eventi sul tema della morte, del morire e del post mortem; offrire sconti e agevolazioni ai nostri soci; creare nuovi servizi che vanno incontro ai mutamenti della nostra società”.

Sul fronte dei nuovi servizi, uno in particolare sarà dedicato soprattutto alle persone sole, senza parenti stretti o reti familiari su cui contare per le pratiche post mortem. “Grazie alle collaborazioni che abbiamo creato e portato avanti negli anni, oggi siamo quasi pronti a offrire un nuovo servizio che ci permetterà di mostrare ai nostri soci le soluzioni esistenti per pagare in vita il funerale”. Funerale che, lo ricordiamo, non verrà svolto da SO.CREM Bologna. “Ci tengo a fare chiarezza su questo punto – conclude Spiga –. Noi non siamo un’impresa funebre e non abbiamo intenzione di svolgere il loro ruolo. Vogliamo che ogni socio si senta tutelato, informato e accompagnato nelle sue scelte. E queste novità vanno tutte nella stessa direzione: costruire un servizio sempre più vicino alle persone”.

SO.CREM Bologna, tra le più antiche società di cremazione in Italia, è un’associazione di promozione sociale fondata nel 1889. Presente attivamente nelle provincie di Bologna, Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini, Ferrara e Rovigo, continua a rafforzare il proprio ruolo sociale e culturale: quello di essere un punto di riferimento per chi sceglie la cremazione e desidera farlo con consapevolezza, dignità e serenità.

