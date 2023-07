OSS. EUROBET: Qualificazioni Europei 2024, il terzo turno sorride alle big del continente. Motori, Bagnaia e Verstappen i più quotati nei pronostici di MotoGP e F1

Roma, 16 giugno 2023. La pausa estiva dei campionati nazionali e delle competizioni europee lascia spazio alle qualificazioni per gli Europei del 2024. Questa sera alle ore 20:45 si giocherà Malta-Inghilterra, match valido per il girone C, che comprende anche la Nazionale italiana al momento impegnata però nella Nations League. Secondo i dati raccolti dall’Osservatorio Eurobet (www.eurobet.it) il 99% dei tifosi è convinto che saranno i Three Lions guidati da Southgate ad aggiudicarsi l’incontro. Tra i marcatori più attesi c’è il capitano inglese Kane, insieme ai compagni di squadra Bellingham e Saka. Tra i risultati esatti più quotati emergono lo 0-3 e lo 0-4.

In contemporanea si sfideranno Gibilterra e Francia: il 99% dei tifosi auspica la vittoria dei Bleus. I risultati esatti confermano le sensazioni degli appassionati: emergono l’1-3 e lo 0-3. L’attaccante francese Mbappé potrebbe mettere a segno il primo gol, seguito dai compagni di squadra Giroud e Griezmann.

Sabato sera ore 20:45 si gioca Belgio-Austria: padroni di casa favoriti con il 67% delle preferenze. Il belga Lukaku risulta uno dei marcatori più quotati insieme ai compagni Carrasco e Tielemans. Tra i risultati più giocati spiccano il 2-1, il 2-0 e il 3-1.

Nella serata di sabato è previsto l’incontro Portogallo-Bosnia: l’89% dei tifosi pronostica come risultato la vittoria degli uomini di Martínez.Tra i risultati esatti più quotati troviamo il 2-0, il 3-1 e il 2-1. Cristiano Ronaldo potrebbe siglare la prima rete del match, seguito dal capitano bosniaco Dzeko e dal compagno di squadra Joao Felix.

L’Osservatorio Eurobet ha anche scattato una fotografia delle aspettative degli appassionati di motori per questo fine settimana: doppio appuntamento previsto con la tappa tedesca del Motomondiale e la Formula 1 protagonista in Canada.

Il circuito del Sachsenring ospita il settimo appuntamento della MotoGP 2023. Su questo tracciato corto, ricco di curve rapide, la Ducati di Bagnaia parte favorita con il 43% dei pronostici, seguita dalla Honda guidata da Marquez (38%). A distanza Martin (Ducati) con l’11% delle preferenze.

La Formula 1 torna dopo una settimana di sosta con il Gran Premio del Canada: la Red Bull di Verstappen risulta favorita nei pronostici con il 68% delle preferenze, seguito dal compagno di scuderia Perez(14%) e dalla Ferrari di Leclerc (11%).

