OSS. EUROBET: Serie A, il 64% vede Inter proseguire striscia positiva contro Atalanta. F1, in Brasile Verstappen raccoglie il 51% delle scelte.

Roma, 3 novembre 2023 - Questo fine settimana le squadre di Serie A scendono in campo per l’undicesima giornata di campionato. Sabato alle ore 15:00 sul prato dello Stadio Arechi si giocherà Salernitana-Napoli. I granata, ultimi in classifica con soli quattro punti, sono ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale. Gli uomini di Garcia sono ancora imbattuti lontani dalle mura amiche. Secondo i dati analizzati dall’Osservatorio Eurobet (www.eurobet.it) il 95% degli appassionati si aspetta una vittoria degli azzurri. I risultati esatti più giocati sono l’1-3, l’1-2 e lo 0-2. Tra i marcatori più giocati svettano i partenopei Kvaratskhelia, Raspadori e Zieliński.

La giornata di sabato prosegue con il match delle 18:00 tra Atalanta e Inter. La Dea è reduce da due vittorie di fila. I meneghini, primi in classifica, vengono da una striscia di quattro risultati utili consecutivi. Il 64% dei tifosi pronostica la vittoria degli uomini di Inzaghi. I padroni di casa raccolgono il 21% delle scelte, mentre il match potrebbe terminare in parità secondo il 15% degli appassionati. Tra i risultati esatti più giocati emergono l’1-2, l’1-1 e il 2-1. Gli interisti Lautaro Martinez e Thuram e l’orobico Scamacca potrebbero sbloccare il risultato.

Alle 20:45 si giocherà il posticipo tra Milan e Udinese. I rossoneri, a sole tre lunghezze dall’Inter, non vincono in campionato da due partite consecutive. I friulani, reduci da una striscia di quattro pareggi, scendono in campo guidati dal nuovo allenatore Gabriele Cioffi. Per il match di San Siro il 93% ritiene che saranno i padroni di casa a trionfare; sensazioni confermate dai risultati esatti più quotati: il 2-0, il 3-1 e il 3-0. Leao potrebbe segnare la prima rete dell’incontro, insieme ai compagni di squadra Giroud e Pulisic.

Domenica si disputerà alle ore 20:45 la partita Fiorentina-Juventus. Dopo una striscia di imbattibilità durata cinque partite, gli uomini di Italiano hanno subito due sconfitte nelle ultime gare, mentre i bianconeri occupano la seconda posizione in classifica con un bottino di 23 punti. Per il match dell’Artemio Franchi, il 44% ritiene che sarà la squadra ospite a trionfare, mentre il 29% ritiene che il match terminerà con una vittoria dei toscani. Infine, il 27% auspica un pareggio tra le due compagini. Questa percezione è rafforzata dai risultati esatti più pronosticati: lo 0-1, l’1-1 e l’1-2. Lo juventino Chiesa, grande ex della gara, potrebbe siglare il primo gol, seguito dal compagno di squadra Vlahovic e dal viola Gonzalez.

La Formula Uno non si ferma nemmeno questo fine settimana: si corre infatti il Gran Premio di San Paolo, nuova denominazione del fu GP del Brasile. Secondo l’analisi degli esperti dell’Osservatorio Eurobet, anche per questo appuntamento il pilota della Red Bull Max Verstappen risulta favorito, raccogliendo il 51% delle scelte. Dopo il terzo titolo iridato consecutivo, l’olandese potrebbe raggiungere un altro record, ovvero quello della stagione più vincente di sempre: gli occorre un nuovo trionfo per strappare il primato, detenuto dal 1952 dal pilota Ferrari Alberto Ascari.

Osservatorio Eurobet

L’Osservatorio Eurobet nasce in seno ad Eurobet con l’obiettivo di analizzare i comportamenti degli appassionati e rilevare tendenze e preferenze degli stessi sui principali avvenimenti sportivi e non solo.

Ufficio stampa MSL - Elena Oricelli – 02 773361 - elena.oricelli@mslgroup.com