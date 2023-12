Pierluigi Troiani, Mari Sport Sistem: ricerca e innovazione per tennis e padel, due mondi in costante crescita

L’azienda romana, punto di riferimento nella realizzazione di impianti sportivi, sta promuovendo in Italia soluzioni all’avanguardia: “Dai sistemi di illuminazione ai campi da Padel, l’obiettivo è contribuire alla crescita dei circoli”

Roma, 15 dicembre 2023. Negli ultimi anni lo sport italiano si sta dimostrando più vivo che mai. Diverse le discipline che beneficiano di un rinnovamento a partire dalle associazioni territoriali, le quali dal basso riescono oggi a lanciare atleti sulla scena internazionale. Un esempio è il mondo del tennis, sport nel quale gli azzurri hanno raggiunto il top a livello professionistico. Questo grazie a importanti investimenti, impiegati a partire dai circoli cittadini.

Circoli che crescono anche attraverso il lavoro di ricerca di aziende impegnate a offrire soluzioni sempre all’avanguardia. Aziende come la Mari Sport Sistem, punto di riferimento per la progettazione e costruzione di impianti sportivi. «Rispetto al mondo del tennis – spiegano i titolari Pierluigi e Angelo Troiani – il nostro lavoro di ricerca è incessante». Non a caso la stessa Mari Sport Sistem si distingue nel settore per importanti proposte innovative. L’ultima delle quali è destinata a rivoluzionare i circoli di ogni livello: «Si tratta di Tweener, un impianto di illuminazione di marca francese realizzato con led italiani e già omologato in alcuni tornei ITF in Europa».Un sistema vantaggioso sotto diversi punti di vista. «È di semplice installazione, e soprattutto non ha bisogno di esperti. La capacità illuminante dell’impianto ne consente il montaggio a soli tre metri di altezza, eliminando così i costi di posa e manutenzione delle torri faro». Un’innovazione, quella di Tweener, importante anche dal punto di vista dei costi, grazie a un risparmio energetico del 60% rispetto agli impianti classici.

Risparmio, ma anche garanzia di eccellenza. Non a caso, infatti, la stessa novità è stata acquisita da alcune sedi europee dell’accademia Mouratoglou, nota per aver lanciato campioni del calibro di Tsitsipas, Medvedev e Coco Gauff. «La crescita di un circolo – spiegano alla Mari Sport Sistem – passa anche da questi dettagli. Dall’illuminazione fino all’efficienza nella manutenzione dei campi».

Da quest’ultimo punto di vista, un’altra novità promossa in Italia è Claykeeper:«Realizzato in Svezia, è una colonnina in acciaio inossidabile che permette di innaffiare i campi in terra rossa grazie a un tubo avvolgibile, garantendo ordine e pulizia, oltre che confort per i giocatori». Il sistema, infatti, è dotato anche di rubinetto per assicurare comodità nel rifornirsi da bere.

Un altro particolare in grado di fare la differenza in favore di circoli attenti ai suoi associati e pronti ad accogliere ogni tipo di innovazione che, in termini di ricerca, coinvolge anche il mondo del padel:«Si tratta di una disciplina che negli ultimi anni ha conosciuto in Italia un vero e proprio boom. Anche in questo caso la filosofia di Mari Sport Sistem è quella di supportare il movimento attraverso proposte che ne garantiscano la crescita a partire dagli impianti».

È con questo obiettivo che l’azienda romana sta promuovendo XPadel, pavimentazione di marca italiana che, nelle sue versioni AC ed RB, garantisce efficienza di gioco per amatori e professionisti. Una soluzione ottimale anche per i circoli che vogliano riqualificare i vecchi campi in erba, per offrire agli utenti entusiasmanti alternative di gioco.

Contatti: www.marisport.it