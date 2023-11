SNAI – Formula 1: Verstappen favorito anche in Brasile Hamilton il primo inseguitore, lontanissime le Ferrari

L’olandese, già aritmeticamente campione del mondo, cerca un’altra vittoria a Interlagos, in lavagna a 1,35: stessa quota per il primo posto nella Sprint, con l’inglese a 7,50

Milano, 3 novembre 2023 – Con tre gare ancora da disputare, il Mondiale di Formula 1 ha da tempo emesso i suoi verdetti. Max Verstappen è già campione, ma anche nelle ultime gare ha dimostrato di avere ancora fame. Anche in Brasile, sul circuito di Interlagos, il pilota della Red Bull guida per distacco tutte le lavagne Snai, a cominciare da quella per la gara in programma domenica alle ore 18. Il 17° successo di una stagione stradominata si gioca a 1,35, con Lewis Hamilton a 7,50 primo inseguitore: distacchi, questi, identici a quelli della Sprint Race di sabato, dove la Ferrari di Charles Leclerc si posiziona a 12 al pari di Norris, quest’ultimo terzo da solo - sempre a 12, con Perez a 15 e la coppia Leclerc-Russell a 20 - nel tabellone relativo alla gara.

Libere e qualifiche Se nello Sprint Shootout le distanze si assottigliano, con Leclerc a 6,50 che si mette dietro Verstappen (1,60) e Hamilton terzo a 7,50, il dominatore della stagione è avanti anche nelle quote per le prove libere (1,65, con Hamilton a 8,00), e per le qualifiche (1,60, con Leclerc a 6,50).

Antepost Nella lavagna antepost ‘vincente senza Verstappen’, infine, è lotta per il secondo posto nel Mondiale tra l’altra Red Bull di Sergio Perez e la Mercedes di Hamilton, separati da 20 punti (240 a 220). Il piazzamento del messicano alle spalle di Verstappen vale 1,65; quello dell’inglese è a 2,10.

