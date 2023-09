SNAI – MotoGP: a Misano ci sarà anche Bagnaia, Pecco favorito dopo lo spavento: vittoria a 2,75

Il torinese, reduce dalla caduta in Catalogna, ha ricevuto l’ok per correre: primo posto nella Sprint a 3,00, miglior tempo nelle qualifiche a 2,75. Martin e Bezzecchi i primi inseguitori

Milano, 7 settembre 2023– Alla fine, Pecco Bagnaia a Misano ci sarà. Il campione del mondo, reduce dalla terribile caduta in Catalogna, ha ricevuto l’ok dai medici e potrà scendere in pista nel Gp di San Marino e della Riviera di Rimini. E lo farà, almeno nelle quote Snai, da favorito: un successo di Pecco vale 2,75, con Jorge Martin e Marco Bezzecchi primi inseguitori a 4,50. Poi Aleix Espargaró a 7,50 e la coppia formata da Brad Binder e Maverick Viñales. Guida Bagnaia anche nelle quote per la Gara Sprint, ma a 3,00: anche in questo caso, Martin e Bezzecchi sono appaiati, a 4,50, con Espargaró e Binder a 7,50.

Qualifiche Nonostante l’enorme spavento per quanto accaduto nell’ultima gara, c’è fiducia nel torinese anche per le qualifiche, con il miglior tempo offerto a 2,75, quota che è la metà esatta di quelle legate a Martin e Bezzecchi (5,50).

