SNAI – MotoGP: Martin e Bezzecchi insidiano Bagnaia Ma Pecco è favorito anche in Giappone: vittoria a 2,50

Dopo l’errore in India, il campione in carica cerca il ritorno alla vittoria a Motegi, ma l’altro azzurro e lo spagnolo si avvicinano a 3,50. E per il titolo mondiale la forbice si stringe

Milano, 28 settembre 2023 – Il Motomondiale è entrato nella sua fase decisiva. A sette gare dalla fine della stagione, tutto è ancora in bilico nella lotta al titolo, con Pecco Bagnaia che arriva da un errore in India che ha fatto riavvicinare in classifica i suoi due principali inseguitori, Jorge Martin vincitore della Sprint, e Marco Bezzecchi che ha invece trionfato nella gara di domenica. Si resta in Asia, ma stavolta si corre in Giappone sul circuito di Motegi, dove il torinese non ha mai vinto nella classe regina e dove lo scorso anno fu vittima di una caduta all’ultimo giro. Sebbene la vittoria manchi da tre gare (ultimo successo in Austria), sulla lavagna Snai il campione del mondo in carica è favorito per il successo, che paga 2,50; seguono, con la stessa offerta di 3,50, sia Bezzecchi che Martin. Binder a 8,50 è ai piedi del podio.

Sprint e qualifiche Cambiano invece le gerarchie nella gara Sprint: guida Martin a 2,75, con la coppia Bagnaia-Bezzecchi a 3,25 e Marc Marquez a 7,50. Per quello che riguarda il tabellone delle qualifiche, infine, Bagnaia è il leader a 2,75, con Bezzecchi e Martin a 3,50 e Marquez a 7,50.

Antepost Gli ultimi risultati, e l’astinenza – seppur breve – da vittorie di Bagnaia hanno leggermente ridisegnato la lavagna delle quote antepost per la conquista del titolo: Bagnaia resta saldamente in testa a 1,33, ma Martin si sta riavvicinando e oggi vale 3,25. Bezzecchi resta distante a 10, ma anche il riminese crede nella rimonta.

