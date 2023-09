SNAI - Serie A: sabato con le big, spicca Milan-Lazio Pioli a 1,77 su Sarri, favorite anche Napoli e Inter

Il big match della settima giornata si gioca a San Siro: il colpo dei biancocelesti paga 4,75. Il Lecce prova a fermare Garcia, ma il «2» è a 1,75. Strada in discesa anche per Inzaghi a Salerno (1,40)

Milano, 29 settembre – È un inizio di stagione senza sosta. Messo da parte il turno infrasettimanale, ecco un altro weekend delicatissimo, che sarà aperto sabato dall’impegno delle quattro italiane che saranno poi in campo la prossima settimana in Champions League. Il big match è quello delle ore 18 a San Siro tra Milan e Lazio, con i rossoneri che grazie alle ultime due vittorie consecutive hanno dimenticato il derby perso e si preparano ad affrontare i biancocelesti reduci dal successo sul Torino. Su Snai, l’«1» a 1,77 si fa preferire alla «X» a 3,60 e al «2» a 4,75, mentre c’è più equilibrio sia tra Under e Over (quotati rispettivamente 1,80 e 1,92) che tra Goal e No Goal (1,80 e 1,90). Giroud (2,75) guida la lavagna dei probabili marcatori, con Leao, Okafor e Immobile tutti a 3,00, seguiti da Jovic e Pulisic a 3,50.

Garcia a Lecce La settima giornata di Serie A sarà aperta dalla sfida del Via del Mare tra Lecce e Napoli, con i salentini sconfitti nell’infrasettimanale dalla Juventus e i campioni d’Italia che hanno allontanato una settimana di polemiche grazie al successo sull’Udinese: non sembrano esserci dubbi sulla vittoria della squadra di Garcia che paga 1,75, contro il pareggio a 3,80 e il segno «1» a 4,75. In serata, impegno sulla carta abbordabile per l’Inter in casa della Salernitana: lo testimoniano anche le quote con il «2» in discesa a 1,40 e il colpo dei granata di Paulo Sousa addirittura a 7,50 (a metà strada il pari a 4,75).

Domenica L’altra grande partita del weekend è quella di domenica alle 18 al Gewiss Stadium e che vedrà di fronte l’Atalanta e la Juventus, rispettivamente quarta a 12 punti e terza a 13. C’è equilibrio sulla lavagna Snai, anche se i nerazzurri partono con un leggero vantaggio (2,50) contro il «2» a 2,80. L’esito meno probabile è il pareggio a 3,45 (un solo pari per Allegri, nessuno per Gasperini). La Roma, invece, dopo la sconfitta di Genova è già spalle al muro: la squadra di Mourinho (anch’egli finito nel mirino delle critiche dei tifosi) affronta domenica sera all’Olimpico il Frosinone dell’ex Di Francesco, partito bene con una sola sconfitta nelle prime sei partite, quella all’esordio contro il Napoli. Le quote sono dalla parte dei giallorossi, strafavoriti a 1,45; se il pareggio paga 4,50, il colpo del Frosinone vola a 7,50.

