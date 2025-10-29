Supermicro, Intel e Micron collaborano per ottenere risultati da record per il benchmark di trading quantitativo STAC-M3™

SAN JOSE, California e NEW YORK, 29 ottobre 2025 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), fornitore di soluzioni IT complete per AI/ML, HPC, cloud, storage e 5G/edge, ha annunciato oggi risultati record per il benchmark STAC-M3, in collaborazione con Intel e Micron, allo STAC Summit di New York. STAC, un'organizzazione di test indipendente focalizzata sul settore finanziario, guida lo STAC Benchmark™ Council, a cui partecipano oltre 500 istituti di servizi finanziari e più di 70 aziende tecnologiche.

"I risultati dei test da record sono una testimonianza sia della progettazione di prodotti a blocchi di base ottimizzati per il carico di lavoro di Supermicro, che ci ha permesso di raggiungere la leadership sul mercato, sia della nostra collaborazione con i principali fornitori di tecnologia Intel, Micron e KX Software", ha affermato Vik Malyala, SVP Technology & AI di Supermicro. "Supermicro è orgogliosa della sua stretta collaborazione con i principali partner del settore e della sua capacità di fornire ai clienti la tecnologia più all'avanguardia per ottenere un vantaggio competitivo. Nel mondo del trading quantitativo ad alta frequenza, il vantaggio in termini di time-to-market e performance che siamo in grado di offrire può essere misurato nei profitti di trading dei nostri clienti".

Il benchmark STAC-M3 si concentra sul trading quantitativo in tempo reale utilizzando dati di mercato simulati bid-ask e di negoziazione regolata per migliaia di asset. STAC-M3 è un benchmark full-stack che include elaborazione, storage, networking e software in un ambiente multiutente. Misura il tempo di risposta alle query per scenari spesso utilizzati nel trading algoritmico, nella gestione del rischio e nel backtesting delle strategie di trading comunemente eseguiti da banche, hedge fund, società di trading quantitativo e borse di scambio. Grandi volumi di dati, bassa latenza e complesse capacità di elaborazione sono caratteristiche comuni degli ambienti di analisi e trading ad alta frequenza. Le società finanziarie hanno sempre più bisogno di raccogliere, archiviare e analizzare una quantità di dati senza precedenti. L'analisi dei dati tick aiuta le aziende a reagire rapidamente ai cambiamenti del mercato per massimizzare i profitti e gestire i rischi.

Il benchmark STAC-M3 è costituito da due serie di test: Antuco, che misura le performance in base a un set di dati di dimensioni inferiori e simula quelle di un set di dati più grande, e Kanaga, che utilizza un set di dati 20 volte superiore e un numero maggiore di utenti simultanei per riprodurre le condizioni del mondo reale. I risultati verificati da STAC-M31 mostrano che la configurazione stabilisce nuovi record mondiali su 19 dei 24 benchmark di risposta in tempo medio di Kanaga, inclusi tutti e 10 i 10 benchmark utente Kanaga 50 e 100, e tre dei 5 benchmark di throughput di Kanaga. Inoltre, tre dei tre benchmark utente Antuco 50 e 100 hanno stabilito nuovi record.

"Nel trading ad alta frequenza e nell'analisi, la gestione di grandi volumi di dati, il mantenimento di una bassa latenza deterministica e la gestione di elaborazioni complesse sono essenziali. "Le società finanziarie devono analizzare miliardi di punti dati tick al giorno per rispondere ai cambiamenti del mercato, ottimizzare i profitti e gestire efficacemente i rischi", ha affermato Srini Krishna, Intel Fellow, responsabile dei prodotti per data center. "I risultati STAC-M3 di oggi dimostrano che Intel Xeon 6 offre performance ed efficienza da record e aiuta i team di trading ad agire più rapidamente, catturare l'alfa e valutare il rischio con sicurezza".

La configurazione di prova era composta da sei server di archiviazione Supermicro 2U per un totale di 12U di spazio rack, a differenza dei precedenti detentori del record che occupavano uno spazio da due a quattro volte superiore (21U e 44U). Grazie ai processori Intel Xeon 6, il server Supermicro Petascale a doppia CPU ha completato il benchmark statistico a intervalli imprevedibili da 100 utenti, ad alta intensità di calcolo, con una velocità superiore del 36% rispetto al passato, utilizzando il 62% di core CPU in meno rispetto al precedente detentore del record. Nonostante l'utilizzo di circa metà o un quarto dello spazio rack rispetto ai precedenti test da record, la configurazione 12U a sei server testata ha supportato la massima capacità di archiviazione di 1,6 PiB utilizzando SSD Micron 9550 NVMe ottimizzati per le performance, ovvero più di sei volte la capacità del record precedente più alto.

"Quando si negoziano titoli in un mercato in rapida evoluzione, i microsecondi possono equivalere a milioni di dollari, rendendo la velocità la valuta per eccellenza. Nei test STAC-M3 verificati, gli SSD NVMe Micron 9550 e i moduli DDR5 RDIMM hanno garantito una latenza eccezionalmente bassa e prevedibile in caso di operazioni I/O e di elaborazione intensive, trasformando i dati tick in informazioni più rapidamente che mai", ha affermato Alvaro Toledo, vicepresidente e direttore generale della Americas Core Data Center Business Unit di Micron. "La nostra collaborazione tecnica con Supermicro, Intel e KX Software stabilisce nuovi record di performance e offre ai trader il vantaggio di cui hanno bisogno per vincere".

I sei server di archiviazione all-flash Supermicro Petascale utilizzavano processori Intel Xeon 6, SSD Micron 9550 NVMe e memoria DDR5 RDIMM. Il server di archiviazione Petascale 2U SSG-222B-NE3X24R è l'ultima generazione di server di archiviazione a performance elevate di Supermicro, dotato di due processori Intel Xeon 6 serie 6700, fino a 32 DDR5 RDIMM e 32 alloggiamenti di archiviazione E3.S NVMe PCIe Gen 5. Il sistema bilancia l'IO PCIe Gen 5 sia sugli slot NVMe che su un massimo di 5 slot per schede aggiuntive PCIe per reti e GPU, per garantire performance ottimali del carico di lavoro di archiviazione. La configurazione di prova ha utilizzato il database di analisi colonnare a performance elevate kdb+ 4.1 di KX Systems, ottimizzato per dati storici e in tempo reale.

"Siamo orgogliosi che kdb+ continui a garantire performance da record del mondo nei benchmark STAC-M3, segnando 15 degli ultimi 17 record globali", ha affermato Ashok Reddy, CEO di KX Software. "Ciò che ci entusiasma di più è il significato di questi risultati per i nostri clienti e il fatto che il vero impatto non si misura solo in termini di velocità, ma anche in termini di quanto profondamente trasformiamo le strategie di trading ed esecuzione delle aziende. Con l'evoluzione dei sistemi di trading e l'aumento dei volumi di dati, continuiamo a impegnarci per migliorare le prestazioni, la precisione e l'affidabilità, aiutando i nostri partner a superare i limiti di ciò che è possibile nel trading quantitativo".

La configurazione del test di benchmark STAC-M3 presentava:

Per una descrizione completa della configurazione di prova utilizzata e dei risultati dei test consultare il sito web STAC qui: https://docs.stacresearch.com/KDB250929. Per un'analisi più dettagliata dei risultati, consultare il blog di Micron.

I risultati dei test saranno presentati al Summit STAC di New York il 28 ottobre. Vertice STAC - New York | STAC.

