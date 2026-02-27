Supermicro presenta il server MicroBlade® con processore AMD EPYC™ serie 4005 con la più alta densità del settore per carichi di lavoro Cloud, Edge e SaaS

SAN JOSE, California, 27 febbraio 2026 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), fornitore di soluzioni IT complete per AI, Cloud, Storage e 5G/Edge, annuncia il lancio della prima piattaforma di blade server ad alta densità del settore, basata sui più recenti processori AMD EPYC™ serie 4005. Progettata con un'architettura modulare e ottimizzata in termini di densità, la nuova piattaforma MicroBlade di Supermicro è pensata per garantire lunga durata e versatilità. Grazie all'integrazione dei più recenti processori AMD EPYC serie 4005, insieme alle versioni precedenti, il sistema offre una scalabilità ottimale e una protezione dell'investimento a lungo termine, consentendo alle organizzazioni di espandersi e aggiornarsi man mano che evolvono i requisiti computazionali.

"La nostra architettura modulare blade consente ai clienti di combinare diversi tipi di nodi con diverse unità CPU all'interno di un unico chassis e può incorporare fino a 320 nodi server in un rack standard da 48U", ha affermato Charles Liang, Presidente e CEO di Supermicro. "Supermicro continua a essere leader nel settore nella fornitura di piattaforme all'avanguardia ed efficienti dal punto di vista energetico che massimizzano la scalabilità, riducono il costo totale di proprietà e proteggono gli investimenti nei data center a lungo termine".

Per ulteriori informazioni visitare: https://www.supermicro.com/en/Aplus/MicroBlade/module/MBA-315R-1DE12.php

Il nuovo sistema 6U supporta fino a 40 nodi in un unico chassis, offrendo una densità di calcolo, un'efficienza energetica e un rapporto costo-efficacia senza precedenti per ambienti scalabili e multi-tenant. La piattaforma è ottimizzata per un'ampia gamma di carichi di lavoro efficienti e ad alta densità, tra cui:

Ogni nodo supporta un singolo processore AMD EPYC serie 4005 con due slot di RAM DDR5 ECC UDIMM con velocità fino a 5600 MT/s, insieme a due PCIe Gen5 E1.SSD S e un SSD M.2 SSD per nodo. Il networking integrato offre una doppia porta 25GbE tramite Broadcom BCM57414, con funzionalità avanzate di sicurezza e gestibilità, tra cui TPM 2.0, firmware firmato, root of trust hardware, IPMI 2.0, KVM over IP e supporto alle API Redfish. Il nuovo sistema MicroBlade consente configurazioni flessibili e combinabili in modo esclusivo tra nodi a larghezza singola e doppia, confermando ulteriormente la versatilità del sistema blade all-in-one di Supermicro. La connettività ne amplifica ulteriormente le capacità grazie a due switch Ethernet 25G integrati, con uplink 100G nella parte posteriore dello chassis, garantendo una rete affidabile e ad alta velocità e riducendo al contempo il TCO attraverso una significativa riduzione del cablaggio.

Il modulo di gestione dello chassis MicroBlade (CMM) offre il controllo remoto completo dei singoli server blade, degli alimentatori, delle ventole di raffreddamento e degli switch di rete. Gli amministratori di sistema possono monitorare e limitare il consumo energetico massimo per server tramite il power capping, nonché gestire l'allocazione della potenza nel MicroBlade CMM per ciascun server blade. Sono disponibili funzionalità di controllo remoto dell'alimentazione per riavviare e/o ripristinare il server, oltre all'accesso remoto alla configurazione del BIOS e alle informazioni della console del sistema operativo tramite SOL (Serial over LAN) o funzionalità KVM integrate. Poiché il controller è dotato di un processore dedicato, tutte le funzioni di monitoraggio e controllo operano in modo del tutto indipendente dallo stato della CPU o dalla condizione di accensione del sistema.

Informazioni su Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) è leader mondiale nelle soluzioni IT totali ottimizzate per le applicazioni. Fondata e con sede a San Jose, in California, Supermicro si impegna a fornire innovazioni all'avanguardia per infrastrutture IT aziendali, cloud, AI e 5G Telco/Edge. Siamo un fornitore di soluzioni IT complete con server, AI, storage, IoT, sistemi di commutazione, software e servizi di assistenza. L'esperienza di Supermicro nella progettazione di schede madri, alimentatori e chassis favorisce ulteriormente il nostro sviluppo e la nostra produzione, consentendo innovazioni di nuova generazione dal cloud all'edge per i nostri clienti globali. I nostri prodotti sono progettati e realizzati internamente (negli Stati Uniti, a Taiwan e nei Paesi Bassi), sfruttando le operazioni globali per ottenere scalabilità ed efficienza, e ottimizzati per migliorare il TCO e ridurre l'impatto ambientale (Green Computing). Il pluripremiato portafoglio di Server Building Block Solutions® consente ai clienti di ottimizzare il proprio carico di lavoro e le proprie applicazioni, attingendo a un'ampia famiglia di sistemi costruiti con i nostri moduli flessibili e riutilizzabili, che supportano una serie completa di fattori di forma, processori, memoria, GPU, storage, networking, alimentazione e soluzioni di raffreddamento (aria condizionata, raffreddamento ad aria libera o raffreddamento a liquido).

