TBK Srl celebra trent'anni guardando al futuro: nuovo stabilimento, innovazione e crescita

TBK Srl opera da trent'anni nello sviluppo di sistemi per il foro finestra, un ambito che negli anni è diventato sempre più strategico per le prestazioni energetiche, acustiche e funzionali degli edifici. Alla base della crescita dell'azienda c'è una visione precisa: il monoblocco termoisolante (Thermoblok) è il nodo primario del foro finestra, pertanto, un elemento da progettare e integrare con l'intero involucro edilizio, integrando isolamento, schermature solari, sistema di ventilazione meccanica controllata VMC (AriaQ) e comfort abitativo.

Oggi progettisti e imprese si confrontano con edifici sempre più performanti e con requisiti tecnici sempre più complessi. È in questo contesto che TBK ha costruito la propria specializzazione, sviluppando un approccio orientato alla consulenza, alla progettazione e alla personalizzazione delle soluzioni in funzione delle esigenze del singolo progetto.

L’importante anniversario, in TBK, è celebrativo su più fronti, un nuovo stabilimento, l'automazione della produzione e l'inserimento di nuove competenze. «A trent'anni non ci sentiamo affatto arrivati, è una visione che continua», osserva Giovanni Costanzo, alla guida dell'impresa fin dalla fondazione. «Pur non dimenticando il passato, sappiamo dove vogliamo arrivare, con continuità» .

Un'industrializzazione che non rinuncia alla misura artigianale

Il segno più visibile di questa fase è il nuovo polo produttivo, nato dalla riqualificazione di un capannone esistente e l’ampliamento della struttura nella zona industriale di Lamezia Terme, una delle aree produttive più estese del Meridione. Il nuovo polo si sviluppa su 10.000 metri quadrati, di cui 9.000 destinati alla produzione e 1.000 agli uffici,

ed è proprio il passaggio dai 16 metri quadrati del garage delle origini agli oltre 10.000 di oggi a raccontare meglio di qualsiasi dato il percorso compiuto da TBK. Una scelta che assume un significato particolare in una fase di profonda trasformazione del comparto edilizio, dopo gli anni caratterizzati dagli incentivi che hanno ridisegnato il mercato.

L'investimento non ha riguardato soltanto gli spazi. «La parte più consistente è andata nell'industrializzazione del prodotto, nei macchinari di ultima generazione e nei magazzini automatici», spiega Costanzo. L’attenzione verterà verso l'ingresso dei robot in produzione, un progetto già avviato. Al contempo – continua - l'obiettivo non è produrre in serie, ma avere la stessa versatilità di un artigiano con l'efficienza e la ripetibilità di un processo industriale. Ogni progetto presenta esigenze diverse e il nostro compito è adattare il sistema al progetto, non il contrario».

Non tutto, del resto, può passare alle macchine. Alcune lavorazioni restano nelle mani delle maestranze: la rasatura, ad esempio, lo strato sottile di cemento che consente al sistema di arrivare in cantiere già rifinito e pronto per la posa, è una fase ancora interamente artigianale che in pochi, in Italia, eseguono direttamente all'interno dello stabilimento.

Il futuro che si costruisce con le persone

Accanto agli impianti, la scommessa più impegnativa riguarda le persone.

TBK conta oggi circa ottanta dipendenti e una rete esterna tra agenti e collaboratori distribuiti sul territorio nazionale.

«Generalmente non cerchiamo persone che abbiano già esperienza nel settore, anzi», spiega Vincenzo Costanzo, responsabile commerciale dell'azienda. «Abbiamo sempre assunto anche giovanissimi e li abbiamo formati internamente, perché la formazione e la pratica creano valore. Chi entra da noi riceve una formazione face-to-face, affiancato per mesi chi è già operativo: parliamo di un percorso che non scende mai sotto gli otto mesi o l'anno».

Una scelta che riflette l'evoluzione dello stesso mercato. Se un tempo era sufficiente proporre un prodotto, oggi servono competenze tecniche, capacità di lettura del progetto e conoscenza delle problematiche che progettisti e imprese affrontano quotidianamente.

Per questo motivo TBK investe da anni nella formazione interna delle proprie risorse, con l'obiettivo di creare figure in grado di affiancare il cliente lungo tutto il percorso.

«Oggi il cliente arriva con una richiesta specifica», osserva Costanzo, «ma spesso ciò che cerca davvero è un confronto tecnico che lo aiuti a individuare la soluzione più adatta al proprio progetto».

Il monoblocco Thermoblok che integra la ventilazione AriaQ

Lo studio del mercato porta inevitabilmente a cogliere e spesso ad anticipare le necessità. Per anni il controtelaio è stato considerato l'elemento più povero del cantiere, quattro profili di legno cui agganciare la finestra. Oggi quello stesso elemento si è trasformato in un monoblocco termoisolante capace di integrare infisso, avvolgibile, zanzariera e, oggi, perfino un sistema di ventilazione meccanica controllata VMC (AriaQ), il sistema puntuale che purifica l'aria recuperando calore senza disperdere efficienza energetica.

«Da quando con i cappotti e gli infissi ad alte prestazioni abbiamo sigillato le case, il tema dell'aria è diventato centrale», osserva Giovanni Costanzo. «Le abitazioni di una volta respiravano, le nostre no, e questo apre un problema di salubrità che fino a poco tempo fa nessuno si poneva». Su questa convinzione l'azienda ha investito quattro anni fa nella progettazione della VMC, brevettandone alcuni e certificandoli da enti esterni come il TÜV e l'Istituto Giordano.

La direzione, per i Costanzo, è segnata: «Tra qualche anno il foro finestra includerà quasi sempre un sistema di ventilazione che diventerà un requisito minimo per chi costruisce edifici efficienti».

È in questa lettura che i trent'anni dell'azienda calabrese trovano il loro senso: non una ricorrenza da celebrare, ma la conferma di un percorso che continua a spostare in avanti e ad evolvere il concetto di foro finestra.

TBK S.R.L.

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