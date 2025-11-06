TBK Srl e la VMC integrata: aria pulita e comfort senza compromessi

Lamezia Terme, 06/11/2025.Un edificio ad alte prestazioni, anche l’aria che respiriamo diventa parte del progetto. La qualità dell’ambiente interno non dipende solo da materiali, isolamento e serramenti, ma anche dalla capacità di garantire un ricambio d’aria costante, silenzioso, controllato. Per questo TBK Srl ha scelto di integrare la ventilazione meccanica controllata (VMC) all’interno del proprio sistema per il foro finestra.

Il risultato è una predisposizione tecnica già prevista in fase di progettazione e prefabbricazione, che consente di alloggiare i dispositivi VMC direttamente nella spalla laterale o nel cassonetto, senza opere aggiuntive in cantiere e senza impatti sull’estetica o sulla posa. Una scelta funzionale che migliora la salubrità degli ambienti interni ottimizza le performance dell’involucro e semplifica la vita a progettisti e imprese.

«La qualità dell’aria indoor è diventata una priorità, non solo in ambito residenziale, ma anche in scuole, uffici, strutture ricettive. Per questo abbiamo scelto di non trattare la VMC come un accessorio, ma come parte integrante del progetto del foro finestra» spiega Giovanni Costanzo, fondatore e amministratore di TBK.

La logica è sempre quella che ha guidato lo sviluppo del metodo Thermoblok: risolvere ogni dettaglio costruttivo fin dalla fase di produzione, per consegnare in cantiere un sistema pronto, completo, e soprattutto compatibile con le esigenze tecniche dell’edificio. Il progettista non deve adattarsi al sistema: è il sistema che si adatta al progetto.

TBK propone diverse configurazioni, studiate in base al tipo di macchina VMC da integrare, alla posizione delle bocchette e alle caratteristiche del serramento. La predisposizione avviene tramite cassette in EPS stampato ad alta densità, alloggiamenti per griglie in ABS e spalle laterali tecniche capaci di integrare anche la guida per l’avvolgibile o il frangisole.

In particolare, la Spalla Air è uno degli elementi più apprezzati: una spalla prefabbricata con struttura portante in legno ed EPS Neopor, ad altissime prestazioni isolanti, già predisposta per la ventilazione, la rasatura e le finiture estetiche. Un componente unico che consente di gestire in modo integrato oscuranti, impianti e tenuta all’aria.

Ma come per tutti i sistemi TBK, non è solo la parte tecnica a fare la differenza. È il metodo. L’azienda fornisce ai progettisti supporto nella configurazione del foro finestra, schede tecniche personalizzate, consulenza in fase esecutiva e assistenza durante l’installazione. Un lavoro di squadra che riduce i tempi in cantiere e assicura coerenza tra progetto e realizzazione.

«Chi sceglie una VMC integrata non vuole complicarsi la vita. Vuole una soluzione che funzioni, che rispetti le normative, e che non interferisca con l’estetica dell’edificio. È proprio per questo che la nostra proposta è apprezzata: semplifica, non aggiunge complessità» sottolinea Vincenzo Costanzo, responsabile commerciale di TBK.

La VMC integrata nel sistema Thermoblok permette di ridurre i consumi energetici legati al riscaldamento e alla ventilazione, evitando dispersioni e garantendo un microclima controllato, soprattutto negli edifici con elevata tenuta all’aria. I benefici sono concreti anche sul piano sanitario: meno umidità, meno muffe, migliore qualità dell’aria, soprattutto in ambienti densamente abitati o poco arieggiati.

Thermoblok Air è quindi molto più di un dettaglio: è una scelta strategica per chi vuole edifici salubri, efficienti e tecnicamente evoluti, senza rinunciare alla semplicità della posa. Una soluzione che si inserisce perfettamente nella visione TBK: affrontare i nodi costruttivi più complessi con sistemi prefabbricati su misura, pronti per il cantiere e pensati per durare.

