Temu entra a far parte dell'Anti-Phishing Working Group per combattere le frodi online e le truffe informatiche

BOSTON, 11 aprile 2024 /PRNewswire/ -- Temu, la piattaforma di e-commerce nota per i suoi prodotti di qualità a prezzi accessibili, ha aderito all'Anti-Phishing Working Group (APWG), una coalizione globale impegnata nella lotta al furto di identità e alle frodi online.

Fondato nel 2003, l'APWG riunisce gli sforzi dei leader tra le aziende tecnologiche, le istituzioni finanziarie, le aziende di sicurezza informatica e le agenzie governative per contrastare i cybercrimini. Questa collaborazione prevede lo scambio di dati, la conduzione di ricerche e il lancio di campagne di sensibilizzazione del pubblico. Il phishing, un diffuso crimine informatico, cerca di raccogliere illecitamente informazioni sensibili attraverso canali di comunicazione ingannevoli.

Nel 2023, l'APWG ha documentato quasi cinque milioni di attacchi di phishing in tutto il mondo, un record che sottolinea la crescente minaccia.

Attraverso l'adesione all'APWG, con la propria esperienza Temu punta a contribuire alla salvaguardia dei dati dei clienti e nel contrastare i furti di identità. L'azienda è anche pronta a imparare dall'esperienza degli altri aderenti, comprese le pratiche ottimali più recenti nella lotta al phishing e ai furti di identità.

"Un'esperienza di acquisto sicura riveste la massima importanza per i nostri clienti, soprattutto ora che ci espandiamo in più mercati a livello globale", ha affermato un portavoce di Temu. "L'adesione ad APWG sottolinea l'impegno che mettiamo nel proteggere i nostri utenti dalle truffe e nel rimanere al passo con le più recenti pratiche ottimali globali nella prevenzione del crimine informatico".

La decisione di Temu di aderire all'APWG rientra nel suo impegno costante mirato a fornire ai clienti un ambiente di acquisto sicuro. La piattaforma ha registrato una crescita significativa sin dal suo debutto negli Stati Uniti e ora serve 58 mercati in tutto il mondo.

A febbraio, l'importante organizzazione di test globale DEKRA ha certificato in modo indipendente il superamento del Mobile Application Security Assessment (MASA) da parte di Temu. Questa certificazione evidenzia l'impegno di Temu nel migliorare la privacy e la sicurezza degli utenti. Nel mese di novembre la piattaforma ha collaborato con la società di sicurezza informatica HackerOne, che ha sede a San Francisco, per lanciare un programma di bug bounty, incoraggiando gli hacker etici a rilevare e segnalare vulnerabilità della sicurezza. Temu ha inoltre rafforzato la sicurezza dell'accesso per i suoi utenti implementando l'autenticazione a più fattori.

Informazioni su TemuTemu è un marketplace online che mette in contatto i consumatori con milioni di venditori, produttori e brand in tutto il mondo, per consentire loro di vivere la vita al meglio. Temu si impegna a offrire i prodotti di qualità più convenienti per consentire a consumatori e venditori di realizzare i propri sogni in un ambiente inclusivo.

Informazioni sull'APWGFondato nel 2003, l'Anti-Phishing Working Group (APWG) è un'associazione di settore non a scopo di lucro impegnata a eradicare i furti di identità e le frodi derivanti dal crescente problema di phishing, crimeware ed email spoofing. L'adesione è aperta a istituti finanziari, rivenditori online, ISP, fornitori di soluzioni, comunità delle forze dell'ordine, agenzie governative, organizzazioni di trattati multilaterali e ONG. All'APWG aderiscono oltre 2.200 imprese mondiali.

View original content: https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/temu-entra-a-far-parte-dellanti-phishing-working-group-per-combattere-le-frodi-online-e-le-truffe-informatiche-302114238.html