Parte la terza edizione di Share 4 Good, l’iniziativa Snaitech di Corporate Social Sustainability

Milano, 22 giugno 2023 – Prosegue anche quest’anno l’innovativo progetto lanciato da Snaitech per coinvolgere le proprie persone nel percorso di Corporate Social Responsibility avviato dall’azienda. Nato per dare la possibilità ai colleghi Snaitech di segnalare un’iniziativa che ritengono particolarmente interessante e meritevole di un sostegno, quest’anno Share 4 Good compie tre anni e diventa internazionale.

In virtù del grande successo riscosso dall’iniziativa nei due anni passati, Snaitech ha scelto di confermare il progetto anche nel 2023, annunciandone il rinnovo in occasione della quinta edizione della Snaitech Sustainability Week, l’intera settimana – iniziata il 19 giugno con la pubblicazione del Bilancio di Sostenibilità 2022 e attualmente in corso – dedicata alla comunicazione, informazione e confronto con tutti gli stakeholder dell’azienda rispetto ai valori, ai principi etici e al percorso di sostenibilità di Snaitech.

In particolare, la nuova edizione di Share 4 Good avrà, per la prima volta, un respiro internazionale: Snaitech ha infatti deciso di promuovere l’iniziativa anche per i colleghi di HAPPYBET, brand betting attivo su territorio tedesco ed austriaco, parte del Gruppo Snaitech dal 2022. I colleghi Snaitech e HAPPYBET avranno la possibilità di segnalare un progetto solidale gestito da enti senza scopo di lucro attivi in Italia, Germania, Austria e Malta a partire da oggi – 22 giugno – fino al 31 luglio. Come negli scorsi anni, anche nel 2023 saranno quattro i progetti vincitori che riceveranno un contributo da parte di iZilove Foundation.

Sono state molte le persone di Snaitech che nella precedente edizione hanno scelto di partecipare con entusiasmo all’iniziativa, proponendo splendidi progetti di utilità sociale, motivandone naturalmente obiettivi ed efficacia. Come avverrà per l’edizione 2023, le proposte sono state raccolte e valutate da una commissione apposita, ma sono stati gli stessi dipendenti a votare tra i loro preferiti determinando i quattro progetti finalisti del 2022: Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare - sezione Pisa; Tice Cooperativa Sociale; Associazione Riaccendi il Sorriso; Associazione Centro Antiviolenza Luna. Inoltre, le quattro realtà sono state di recente visitate dai dipendenti che ne hanno proposto la candidatura, in modo da consentire loro di vivere la crescita e lo sviluppo del progetto proposto.

