Tineco presenta FLOOR ONE S7 Stretch Steam: una nuova era nella pulizia dei pavimenti

Milano, 19 agosto 2025 – Tineco , marchio leader nelle soluzioni per la pulizia della casa, annuncia il lancio del FLOOR ONE S7 Stretch Steam, l’innovativa lavapavimenti a vapore senza fili che ridefinisce l’igiene domestica grazie alla combinazione di vapore ad alta temperatura, estesa capacità di raggiungere ogni angolo e funzioni di pulizia intelligente all-in-one.

La pulizia tradizionale dei pavimenti spesso richiede diversi passaggi. In un contesto in cui la praticità è sempre più richiesta, Tineco ha sviluppato una soluzione premium che unisce innovazione e funzionalità. Come potente estensione della serie S7, il nuovo FLOOR ONE S7 Stretch Steam combina la flessibilità estrema del modello S7 Stretch con le prestazioni di igienizzazione a vapore del modello S7 Steam.

Una soluzione completa per la tua casa

Progettato per affrontare polvere, detriti e macchie ostinate, il FLOOR ONE S7 Stretch Steam utilizza la tecnologia HyperSteam a 140°C per sciogliere lo sporco più resistente e sanificare i pavimenti senza prodotti chimici. Grazie al design Lay-flat a 180° e alla spazzola estesa, raggiunge facilmente le aree più difficili, come sotto i mobili bassi e negli angoli stretti. Sensori intelligenti regolano automaticamente la potenza di aspirazione e l’erogazione dell’acqua, mentre il sistema di autopulizia e asciugatura semplifica la manutenzione quotidiana.

Caratteristiche principali:

Tecnologia HyperSteam 140°C: elimina germi e batteri e scioglie macchie difficili senza detergenti chimici; Design Lay-flat a 180°: permette di raggiungere spazi bassi senza spostare mobili pesanti; DualBlock Anti-Tangle: previene grovigli di capelli e mantiene le prestazioni costanti; SilentDry: sciugatura silenziosa, rullo igienizzato e privo di cattivi odori; Autonomia fino a 80 minuti: pulizia di ampie superfici con una sola carica; Display LED & Sensore iLoop: aggiornamenti in tempo reale e regolazione intelligente della pulizia; Pulizia su tre lati: maggiore efficacia lungo le pareti e negli angoli.

FLOOR ONE S7 Stretch Steam è disponibilesullo store Tineco e su Amazon.it al prezzo consigliato di 699€.

Scarica le immagini a questo link.

Informazioni su Tineco

Tineco è stata fondata nel 1998 con il lancio della sua prima aspirapolvere, e nel 2019 ha introdotto sul mercato il primo aspirapolvere intelligente in assoluto. Oggi il marchio è diventato leader mondiale nel settore degli elettrodomestici smart per la pulizia dei pavimenti, la cucina e la cura della persona. Con una base di utenti in continua crescita che supera i 19,5 milioni di famiglie e una presenza in circa 30 paesi in tutto il mondo, Tineco rimane fedele alla sua visione aziendale di semplificare la vita attraverso la tecnologia intelligente e l’innovazione continua. Per ulteriori informazioni, visitare il sito tineco.com.

Contatti:

Immediapress

Contatti

Team Lewis, ufficio stampa Tineco

Marta Galletti / Michela Loviglio / Lorenzo Borghi

tinecoit@teamlewis.com

COMUNICATO STAMPA SPONSORIZZATO: Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dal soggetto che lo emette. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.