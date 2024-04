Tor Holding ed ELIE SAAB annunciano la partnership per un lancio congiunto nel settore immobiliare in Turchia

Istanbul, 11/04/2024 - ELIE SAAB, uno dei brand mondiali più altisonanti dell'alta moda e prestigiosa marca di lusso lifestyle, insieme a TOR HOLDING, noto costruttore turco conosciuto per i suoi progetti innovativi e collaborazioni internazionali, annunciano la loro partnership per il lancio di due progetti immobiliari in Turchia.

La collaborazione segna una tappa significativa nel settore immobiliare turco, infatti il segmento “local luxury” sta vivendo una rapida evoluzione grazie alla crescente presenza di partnership congiunte che integrano competenze internazionali con approcci regionali innovativi.

L'obiettivo della partnership è ridefinire il concetto di vita di lusso in Turchia, unendo l'esperienza nelle costruzioni di Tor Holding con l'iconico patrimonio di design di ELIE SAAB.

Le due residenze firmate ELIE SAAB si trovano in due posizioni distinte: una lungo la celebre linea del Bosforo di Istanbul e l'altra posizionata al di là dei confini della città. La residenza sul Bosforo offre viste mozzafiato e facile accesso all'energia vitale della città, mentre la seconda residenza offre tranquillità in mezzo a una lussureggiante cornice naturale, lontano dalla movida urbana. Entrambe le posizioni promettono agli abitanti un'esperienza di vita unica caratterizzata da lusso e raffinatezza.

Elie Saab Jr., CEO di ELIE SAAB ha affermato: "Siamo lieti di collaborare con Tor Holding per introdurre le residenze ELIE SAAB in Turchia, segnando una tappa significativa nel nostro piano strategico di sviluppo. Negli ultimi quattro anni, abbiamo intrapreso un viaggio ambizioso per espandere il nostro marchio nel settore immobiliare di lusso, firmando molti progetti di successo a livello globale, che spaziano in paesi come Regno Unito, Emirati Arabi Uniti, Spagna, Brasile e altri ancora. Questa collaborazione esemplifica il nostro impegno nel fornire esperienze di vita di lusso eccezionali e si allinea perfettamente con la nostra missione di incarnare il lusso e la raffinatezza in tutte le dimensioni."

Mustafa Torun, Presidente di Tor Holding ha aggiunto: "La nostra partnership strategica con ELIE SAAB porta un'importante innovazione nel settore residenziale di lusso in Turchia e rafforza ulteriormente la strategia globale del nostro brand. Siamo in un momento di continua crescita grazie alle nostre sedi in tutto il mondo e alla vasta rete di collaborazioni. Questo progetto non solo riflette l'aumento dell'attrattività della Turchia per gli investitori stranieri, ma si distingue anche come un passo che accresce il prestigio del paese a livello internazionale. Collaborare con un marchio globalmente riconosciuto come ELIE SAAB rafforza la nostra innovazione nel settore e la visione di costruire spazi abitativi esclusivi, mentre rafforza la posizione della Turchia sulla scena globale degli affari e degli investimenti."

Le Residenze ELIE SAAB in Turchia faranno il loro debutto a maggio 2024, segnando un traguardo significativo nel panorama luxury. Con il loro design eccezionale e una sofisticazione senza pari, queste residenze sono destinate a elevare gli standard del “vivere di lusso” in Turchia.

Contact: Can Hacıoğlu - info@torholding.com.tr