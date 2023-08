SEI UN AIRPORT DAD (PAPÀ DA AEROPORTO) O UN AIRPORT AUTOPILOT (PILOTA AUTOMATICO DELL'AEROPORTO)

Un nuovo sondaggio rivela chi è il più organizzato quando viaggia, con quasi la metà degli italiani che afferma di cambiare personalità quando entra in aeroporto.

MILANO, 3 agosto 2023 /PRNewswire/ -- Sei un papà da aeroporto, un avventuriero da aeroporto o un pilota automatico dell'aeroporto? Mentre la fuga estiva continua, una nuova ricerca di British Airways rivela quali sono i personaggi aeroportuali che i viaggiatori italiani adotteranno con maggiore probabilità quando partono per le vacanze. Quasi la metà (46%) dei vacanzieri ritiene di aver visto un membro della famiglia alterare la propria personalità durante il passaggio in aeroporto.

"Airport Dad" - Quasi la metà dei viaggiatori italiani (49%) ammette di trasformarsi in un 'papà da aeroporto', arrivando in anticipo, prendendo il controllo dei passaporti e adottando una strategia di partenza in stile militare e le persone del centro Italia sono quelle che più probabilmente assumeranno l'atteggiamento di questo personaggio aeroportuale di tendenza (57%). La ricerca ha rilevato che il 64% degli italiani si considera un leader quando va in vacanza in gruppo, più che in qualsiasi altra nazione europea.

Oltre ai britannici, i viaggiatori italiani amano arrivare in aeroporto prima rispetto ai loro omologhi europei, col 31% che preferisce arrivare in aeroporto prima possibile, contro solo il 21% dei viaggiatori francesi e il 27% dei tedeschi che vogliono massimizzare il proprio tempo nel terminal. Gli americani sono i più pronti, col 35% che vuole sfruttare al meglio l'esperienza aeroportuale.

"Airport Autopilot" - Un viaggiatore italiano su quattro (25%) ha affermato che preferisce "seguire il flusso", e gli over 65 sono la fascia di età dove questo atteggiamento risulta il più probabile (31%). Le persone dell'Italia nord-occidentale si identificano maggiormente in questo modo, col 36% che consente a qualcun altro di prendere l'iniziativa nella navigazione verso la destinazione delle proprie vacanze.

'Airport Athletes' – (Atleti da aeroporto) Al contrario, più di un terzo degli italiani (35 per cento) ha dichiarato di identificarsi come 'Atleti da aeroporto', trattando il viaggio come uno sport olimpico, sforzandosi di essere tra i primi a salire e scendere dall'aereo e i primi a ritirare i bagagli dopo l'atterraggio. Quasi la metà (45%) dei giovani di età compresa tra i 18 e i 24 anni ha affermato di tendere a correre verso l'uscita, ma un terzo ha ammesso di aver dimenticato di portare delle cose perché non si era preparato in anticipo per il viaggio, contro il 25% globale. I viaggiatori provenienti dall'Italia nord-orientale ritengono di essere i più atletici col 38 % che corre per arrivare davanti.

"Airport Ambler" (una persona che attraversa l'aeroporto a passo lento) Suggerendo che i viaggiatori vogliono essere assi da aeroporto quest'estate, solo il 3 % ha dichiarato di preferire di spingere il tempo al limite, arrivando di misura ai controlli di sicurezza e spesso salendo a bordo dell'aereo tra gli ultimi. Gli over-65 hanno maggiori probabilità di consentire a qualcun altro di prendere la guida e si prendono il tempo che ci vuole.

"Airport Adventurer" (Avventuriero da aeroporto) Solo il 10 % dei viaggiatori italiani ha dichiarato di essere classificato come "Airport Adventurer", felice di allontanarsi dalla massa e trascorrere un sacco di tempo a esplorare l'aeroporto, visitare i negozi e i ristoranti del terminal e a indagare su tutto quel che c'è.

Nonostante uno strabiliante 65 % degli italiani ritenga che la vacanza inizi quando prepara la valigia, un quarto ammette di dimenticare delle cose perché non si è preparato per il viaggio.

Uno su cinque non è sicuro degli articoli consentiti nel bagaglio registrato, mentre il 23 % ammette di non essere sempre sicuro di quanto peso può portare o di cosa portare nel bagaglio a mano. British Airways offre generose franchigie bagagli per tutta la famiglia.

Pauline Price, agente del servizio clienti British Airways, ha dichiarato: "Dato che lavoro in British Airways da oltre 18 anni, ho visto ogni genere di viaggiatori passare per l'aeroporto. Siamo entusiasti di vedere gli Airport dad italiani prendere il timone quest'estate e consentire alle famiglie di godersi le meritate vacanze".

Per diventare l'airport dad per eccellenza, British Airways ha creato una pagina dedicata (Before you fly (prima di volare) | British Airways) e una nuova e-mail pre-viaggio per i clienti, con consigli utili su ciò che devono fare in anticipo per evitare di essere "airport ambler".

L'influencer di viaggi, The Folding Lady, ha creato i migliori consigli di viaggio per chi viaggia con British Airways quest'estate.

