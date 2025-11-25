Trony inaugura un nuovo Mini Trony a Serra San Bruno (VV)

Milano, 25 novembre 2025 – Venerdì 15 novembre Trony ha inaugurato un nuovo punto vendita con insegna Mini Trony a Serra San Bruno (VV): il nuovo negozio, affiliato Dical S.r.l. , occupa 5 addetti alla vendita coordinati dalla direttrice Bruna Vavalà.

Ubicato in Via Liri snc, è facilmente raggiungibile anche da fuori, imboccando lo svincolo “Serre - Soriano Calabro” della A2, e proseguendo poi sulla S.S. 182 delle Serre Calabre fino a Serra San Bruno. Con 300 mq di superficie, 2 casse e un parcheggio da 40 posti auto, il Mini Trony di Serra San Bruno conta su 3500 referenze e un bacino d’utenza stimato di 47.000 potenziali clienti.

Prosegue così il progetto di sviluppo di Dical S.r.l. , socio G.R.E. che con questa nuova apertura raggiunge un numero complessivo di 28 punti vendita. I punti vendita Trony in Italia salgono così a 185.

MiniTrony è il programma di affiliazione varato da G.R.E. SpA e rivolto ad imprenditori e negozi indipendenti nel settore della distribuzione di prodotti di elettronica di consumo. Nel novero delle insegne facenti capo al Gruppo, MiniTrony è quella che identifica i punti vendita di medio-piccole dimensioni, ubicati anche in centro città e caratterizzati da ampia disponibilità di prodotti e la convenienza di sempre: aree accoglienti e confortevoli con un’immagine giovane, chiara, dinamica e immediatamente riconoscibile.

Il punto vendita di Serra San Bruno, con pianta a doppio rettangolo, presenta come primo reparto all’ingresso quello dedicato ai piccoli elettrodomestici. Tra i vari servizi, offre consegna e sopralluogo gratuito, installazione elettrodomestici da incasso e a libera istallazione (quali tv installate a muro con staffa) ed estensione garanzia. Tra i reparti attivi, tutti quelli compresi nelle categorie del format Trony: un'offerta completa per le sezioni audio/video, fotografia, accessori, climatizzatori, piccoli e grandi elettrodomestici ed elettrodomestici da incasso.

Sicuramente un’attività di forte attrazione per la clientela di Serra San Bruno, con un ruolo di primo piano nel panorama commerciale di tutta la zona.

Anche questa nuova apertura sarà comunicata a livello locale e sul sito www.trony.it

A proposito di G.R.E. S.p.A.

G.R.E. (Grossisti Riuniti Elettrodomestici) nasce nel 1972 dalla volontà di 8 aziende di capitalizzare la capacità di acquisto delle realtà consociate. Nel 1996 la compagine acquista il marchio Trony ed attua la strategia dell’insegna comune “Made in Italy”. Nel 2000, prima in Italia, G.R.E. sviluppa l’idea del punto vendita di quartiere con il lancio dell’insegna Sinergy. Si giunge così al 2016 con la nascita dell’insegna Mini Trony e punti vendita caratterizzati da piccole superfici, ampia disponibilità di prodotti e la convenienza di sempre. Nel 2019 G.R.E. aderisce ad Euronics International, il retail group leader nel mercato europeo dell’elettronica di consumo. La Società vanta oggi oltre 300 punti vendita sul territorio nazionale (tra Trony, MiniTrony e Sinergy) e un programma di loyalty con oltre 5 milioni di clienti fidelizzati, rimanendo fedele ai valori che la contraddistinguono da sempre: presenza capillare sul territorio, massima prossimità a favore della clientela e una fortissima connotazione italiana. G.R.E è un’azienda associata AIRES (Associazione Italiana Retailer Elettrodomestici Specializzati).

