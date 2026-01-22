circle x black
Tugnolo A&C, il nuovo volto dell’impiantistica italiana

Premiazione Le Fonti Awards. In foto da sinistra: Diego Pacchiarotta (Direttore Tecnico,) Francesca Salamone, Barbara Piran, l’AD Riccardo Palmerini, Letizia Tugnolo (titolare) e Serenella Antoniazzi (Resp. Amm.zione).
22 gennaio 2026 | 10.45
Chieri, (To) 22 gennaio 2026. Nel settore dell’impiantistica, dove rigore operativo e complessità tecnica convivono ogni giorno, la Tugnolo A&C ha costruito negli ultimi anni un percorso di crescita che ha attirato forti attenzioni nel mercato dell’edilizia e dei servizi ambientali. Una realtà d’impresa nata con una forte impronta familiare, un’azienda che ha saputo mettere a sistema tutta la filiera produttiva. Dal 2021, con l’arrivo di Letizia Tugnolo ai vertici della società, la Tugnolo A&C ha intrapreso una trasformazione profonda, strutturandosi come una grande azienda pur restando, a tutti gli effetti, una PMI. È proprio questa doppia anima – tradizionale e innovativa, pragmatica e visionaria – a rappresentare oggi uno dei tratti distintivi della società.

“Il 2025 è stato un anno di svolta”, racconta Riccardo Palmerini, Amministratore Delegato della Tugnolo A&C. “I nostri successi sono stati certificati con premi quali Le Fonti Awards, Industria Felix e Bild Award, riconoscimenti che raccontano non solo risultati economico-finanziari, ma anche un impegno concreto verso la sostenibilità e i principi ESG, interpretati come leva strategica e non come semplice adempimento imposto dalle direttive sovranazionali. La Tugnolo A&C è oggi una delle realtà più performanti e credibili nel panorama impiantistico italiano ed europeo, e questo ci rende estremamente orgogliosi”.

Alla base di questa rapida ascesa c’è un modello industriale fortemente integrato. Progettazione, costruzione e gestione degli impianti sono governate internamente, con un controllo puntuale dei processi e dei costi. Per la Tugnolo A&C i numeri contano, ma non solo quelli di bilancio: i dati più significativi sono quelli legati ai lavori eseguiti, alle performance operative e alla qualità delle realizzazioni. Un approccio tipico delle imprese familiari, che qui si combina con strumenti e metodologie proprie di organizzazioni ben più strutturate. “La digitalizzazione è uno degli elementi chiave”, spiega l’AD. “In un settore tradizionalmente poco incline all’innovazione digitale, la nostra azienda ha investito con largo anticipo in soluzioni che emergono dai più avanzati progressi tecnologici e che si ispirano ai principi dell’intelligenza artificiale. Le applicazioni e i software che sviluppiamo internamente ci consentono di progettare impianti fotovoltaici in tempi estremamente ridotti, passando da settimane a pochi giorni di realizzazione. Tutti i servizi digitali sono ospitati su server interni, con infrastrutture garantite da partner di primo livello, come TIM, in modo da garantire la massima sicurezza, affidabilità e continuità operativa”.

Un’attenzione particolare è riservata alla sicurezza, considerata un valore culturale prima ancora che normativo. Tutta la documentazione di cantiere è completamente digitalizzata: ogni operatore è dotato di badge con QR code che consente di verificare in tempo reale abilitazioni, formazione e idoneità. Tablet e device di ultima generazione consentono ai responsabili di accedere immediatamente alle informazioni, rendendo il controllo più efficace, trasparente. e rafforzando la tutela delle persone.

“La sostenibilità, infine, non è solo un concetto astratto, ma un insieme di pratiche che muove l’azione quotidiana in modo trasversale”, dichiara Palmerini. “La Tugnolo A&C ha da tempo imboccato una strada che segue i criteri ESG e i principi dell’Agenda 2030 dell’ONU per lo sviluppo sostenibile, prospettive che sono entrate a far parte de i nostri percorsi di formazione interna e della nostra cultura aziendale, perché fare impresa oggi significa operare con consapevolezza, soprattutto quando si lavora negli spazi e nelle case degli altri. Inoltre, siamo certificati ESCo, e abbiamo conseguito le principali certificazioni ISO, oltre ad aver ottenuto il miglior rating di legalità, avviando anche percorsi volontari legati alla responsabilità sociale”.

Con lo sguardo rivolto al futuro, la Tugnolo A&C entra nel nuovo anno forte di traguardi appena raggiunti e convinta di poter fissare nuovi obiettivi: rafforzamento della digitalizzazione, investimenti sul team e sulla formazione, e un ambizioso progetto di integrazione verticale che porterà l’azienda ad affiancare alla realizzazione degli impianti anche la produzione di pannelli fotovoltaici. Un passo ulteriore verso un modello industriale innovativo, capace di coniugare crescita, controllo e responsabilità.

Contatti:
Immediapress
Per saperne di più, visita il sito www.tugnolosrl.it

Tag
impiantistica sostenibilità ESG Agenda 2030 digitalizzazione intelligenza artificiale
