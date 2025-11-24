Un nuovo PENNY nel cuore di Genova

Cernusco sul Naviglio –24 novembre 2025. PENNY Italia apre un nuovo punto vendita a Genova, in Via Tullio Molteni, 47, nel cuore del popoloso quartiere di Sampierdarena, una zona strategica vicina al porto e alla stazione ferroviaria.Con questa apertura, PENNY rafforza la propria presenza nel capoluogo, dove conta già sette negozi: Via Piandilucco, Via De Cavero, Via Felice del Canto, Via Donghi, Corso Europa, Via Ayroli e Via alla Porta degli Archi.

Il nuovo spazio PENNY si sviluppa su una superficie complessiva di circa 1.200 mq, di cui 700 mq dedicati alla vendita, e dispone di un ampio parcheggio con 38 posti auto. L’intervento ha previsto un integrale recupero e ristrutturazione di un immobile esistente chiuso da anni, restituendo alla città uno spazio moderno e funzionale.

Il negozio è situato al piano terra di un importante edificio residenziale, con un ampio porticato pedonale su cui si affacciano le vetrine. La grafica esterna valorizza il territorio: sulle vetrine sono esposte fotografie storiche del quartiere tratte dall’archivio del Comune di Genova, raffiguranti il contesto architettonico della città.

All’interno del punto vendita i clienti potranno contare su di un assortimento e servizi completi che includono la macelleria e la gastronomia PENNY, l’area dedicata al bake-off, il punto caldo e la pasticceria fresca, garantendo un’esperienza di acquisto di qualità e vicino alle eccellenze del territorio.

PENNY rivolge grande attenzione alla sostenibilità all’interno del suo percorso “VIVIAMO SOSTENIBILE”, garantendo in tutti i suoi nuovi punti vendita le attività di lotta allo spreco alimentare, rispetto per l’ambiente e responsabilità sociale con i partner di valore, parte integrante della storia del brand, con un approccio responsabile e innovativo.

Il team è composto da 14 collaboratori e il nuovo negozio sarà aperto al pubblico dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 20:00 e la domenica dalle 9:00 alle 20:00.

PENNY Italia

PENNY, discount alimentare del gruppo REWE, è uno dei gruppi commerciali leader sul mercato tedesco ed europeo nel settore della Grande Distribuzione Organizzata. In Italia, l'insegna nasce nel 1994 e segna un momento di straordinario cambiamento nel mondo del discount italiano, dando inizio al rinnovo del settore grazie alla nuova formula "assortimento di qualità, marca e prezzi bassi”. A livello nazionale, è presente sul territorio con circa 460 punti vendita distribuiti nelle principali regioni d’Italia ed è attualmente in forte crescita, con fatturato per metro quadro superiore alla media di categoria. A livello internazionale, è presente con successo anche in Austria, Germania, Repubblica Ceca, Ungheria, Romania. Obiettivo principale del gruppo è la soddisfazione dei clienti, ai quali garantisce non solo un'ampia scelta di prodotti di qualità a prezzi concorrenziali, ma anche punti vendita accoglienti e confortevoli, per una spesa facile e veloce. Le linee di prodotti a marchio privato PENNY Italia valorizzano il territorio, i regionalismi ed il made-in-italy. L’azienda, con i suoi oltre 5000 dipendenti, di cui donne sono il 62%, porta avanti da anni concrete iniziative di sostenibilità in ambito sociale, nella lotta allo spreco alimentare e nella tutela dell’ambiente. Per ulteriori informazioni: www.penny.it

REWE Group

Nel 1927, 17 cooperative d'acquisto unirono le loro forze e fondarono la "RevisionsverbandderWestkaufgenossenschaften" - o in breve REWE - con l'obiettivo di organizzare collettivamente l'acquisto di cibo. Oggi la cooperativa ha una presenza internazionale e gode di successo sia nel settore della vendita al dettaglio che nel turismo. Come cooperativa con una storia che risale a più di 90 anni, comprendiamo la nostra responsabilità ecologica e sociale nei confronti delle generazioni future. Ci impegniamo a salvaguardare un futuro sostenibile. Il gruppo REWE è leader del commercio e del turismo in Germania e in Europa. Impiega oggi oltre 389.000 dipendenti e ha chiuso il 2023 con un fatturato di oltre 92 miliardi di euro, con oltre 16.000 tra punti vendite e agenzie in tutto il mondo. Le sue linee di vendita comprendono anche supermercati e negozi di beni di consumo gestiti dai marchi REWE, REWE CENTER, REWE CITY, BILLA, dai negozi di toom DIY e, naturalmente, del discount PENNY. Per ulteriori informazioni: https://www.rewe-group.com/en/

Contatti:

Immediapress

Marcello Caldarella | Corp. Communications Management | Penny Italia: mcaldarella@penny.it | +39 366 6270344 | +39 02 92724309

Fabio Valli | ADNKRONOS Comunicazione: Fabio.valli@adnkronos.com| + 39 02 76366 45 | +39 344 1281966

