Un nuovo PENNY nel cuore di Milano, tra Barona e San Cristoforo

Cernusco sul Naviglio – 19 dicembre 2025 . PENNY Italia conclude il 2025 con l’apertura di un nuovo punto vendita a Milano, in Via Ettore Ponti, 45, ultima inaugurazione dell’anno per l’insegna e tassello finale di un percorso di sviluppo che ha visto il brand rafforzare la propria presenza su tutto il territorio nazionale. L’inaugurazione arriva in una fase di grande dinamismo per PENNY, che continua a consolidare il proprio ruolo nella Grande Distribuzione grazie a un modello di prossimità moderno, accessibile e vicino alle esigenze dei cittadini.

Il nuovo negozio si inserisce in uno dei quadranti urbani più vivaci della città, un’area in trasformazione che negli ultimi anni ha conosciuto un forte impulso residenziale e un crescente bisogno di servizi di qualità. A Milano, cuore economico e sociale della regione, PENNY ha sviluppato negli anni una presenza capillare: con il nuovo spazio, nella sola provincia,conta già 38 punti vendita attivi, di cui 18 nel capoluogo.

L’immobile preesistente, già adibito in passato a supermercato e da tempo un punto di riferimento per la spesa dei quartieri Barona e San Cristoforo, è stato completamente rinnovatosecondo gli standard PENNY.

Lo store si estende su una superficie di circa 700 mq, di cui circa 470 mq destinati alla vendita. All’esterno sono disponibili 21 posti auto ad esclusivo servizio dei clienti, per garantire comodità e accessibilità.

Al suo interno trovano posto la macelleria PENNY, la gastronomia PENNY, il punto caldo, l’area bake off e la pasticceria fresca, in linea con l’evoluzione del format e con l’obiettivo di rispondere alle esigenze di una clientela urbana sempre più attenta alla qualità e alla freschezza. Il format dello store prevede un’offerta alimentare e di non-food in linea con la qualità e la convenienza del brand, con un assortimento per il 75% di prodotti italiani, con una particolare attenzione ai regionalismi ed alle produzioni locali.

L’attenzione alla sostenibilità rimane uno dei pilastri del progetto: PENNY, infatti, rivolge grande attenzione alla sostenibilità all’interno del suo percorso “VIVIAMO SOSTENIBILE”, garantendo in tutti i suoi nuovi punti vendita le attività di lotta allo spreco alimentare, rispetto per l’ambiente e responsabilità sociale con i partner di valore, parte integrante della storia del brand, con un approccio responsabile e innovativo.

Il team è composto da 14 collaboratori e il negozio è aperto dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 20:30 e la domenica dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00, garantendo un servizio ampio e flessibile per i residenti della zona.

PENNY, discount alimentare del gruppo REWE, è uno dei gruppi commerciali leader sul mercato tedesco ed europeo nel settore della Grande Distribuzione Organizzata. In Italia, l'insegna nasce nel 1994 e segna un momento di straordinario cambiamento nel mondo del discount italiano, dando inizio al rinnovo del settore grazie alla nuova formula "assortimento di qualità, marca e prezzi bassi”. A livello nazionale, è presente sul territorio con circa460 punti vendita distribuiti nelle principali regioni d’Italia ed è attualmente in forte crescita, con fatturato per metro quadro superiore alla media di categoria. A livello internazionale, è presente con successo anche in Austria, Germania, Repubblica Ceca, Ungheria, Romania. Obiettivo principale del gruppo è la soddisfazione dei clienti, ai quali garantisce non solo un'ampia scelta di prodotti di qualità a prezzi concorrenziali, ma anche punti vendita accoglienti e confortevoli, per una spesa facile e veloce. Le linee di prodotti a marchio privato PENNY Italia valorizzano il territorio, i regionalismi ed il made-in-italy. L’azienda, con i suoi oltre 5000 dipendenti, di cui donne sono il 62%, porta avanti da anni concrete iniziative di sostenibilità in ambito sociale, nella lotta allo spreco alimentare e nella tutela dell’ambiente. Per ulteriori informazioni: www.penny.it

Nel 1927, 17 cooperative d'acquisto unirono le loro forze e fondarono la "RevisionsverbandderWestkaufgenossenschaften" - o in breve REWE - con l'obiettivo di organizzare collettivamente l'acquisto di cibo. Oggi la cooperativa ha una presenza internazionale e gode di successo sia nel settore della vendita al dettaglio che nel turismo. Come cooperativa con una storia che risale a più di 95 anni, comprendiamo la nostra responsabilità ecologica e sociale nei confronti delle generazioni future. Ci impegniamo a salvaguardare un futuro sostenibile. Il gruppo REWE è leader del commercio e del turismo in Germania e in Europa. Impiega oggi oltre 380.000 dipendenti e ha chiuso il 2024 con un fatturato di oltre 96 miliardi di euro, con oltre 12.000 tra punti vendite e agenzie in tutto il mondo. Le sue linee di vendita comprendono anche supermercati e negozi di beni di consumo gestiti dai marchi REWE, REWE CENTER, REWE CITY, BILLA, dai negozi di toom DIY e, naturalmente, del discount PENNY. Per ulteriori informazioni: https://www.rewe-group.com/en/

