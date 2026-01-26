UnionPay a Davos 2026: La resilienza economica della Cina per un nuovo modello di sviluppo globale

DAVOS, Svizzera, 26 gennaio 2026 /PRNewswire/ -- UnionPay è stata recentemente invitata al meeting annuale del World Economic Forum (WEF) tenutosi in Svizzera. Il 21 gennaio, Dong Junfeng, Presidente di UnionPay, è intervenuto come relatore in una tavola rotonda tematica intitolata "Chinese Economy: Fully Emerged?" ("Economia cinese: emersa fino in fondo?"). Nel corso della discussione, Dong ha interagito con gli altri relatori su argomenti chiave, tra cui le tendenze dello sviluppo economico della Cina, la crescita guidata dall'innovazione e il contributo della Cina all'economia globale. Il dialogo ha evidenziato la forte resilienza e il potenziale di crescita dell'economia cinese, sottolineando al contempo il ruolo chiave di UnionPay nel sostenere la circolazione economica interna della Cina, nello stimolare nuove forze produttive di qualità e promuovere la cooperazione economica globale.

UnionPay innova i pagamenti per facilitare l'upgrade dei consumi in Cina

Nonostante l'aumento di rischi e sfide economiche globali, la "resilienza" rimane una caratteristica distintiva dell'economia cinese. Nel 2025, il PIL cinese è cresciuto del 5% su base annua, superando i 140 trilioni di CNY in totale. Dong ha osservato che la stabilità a lungo termine e la crescita sostenuta della Cina derivano da molteplici fattori positivi, tra cui la pianificazione del governo dello sviluppo a lungo termine e un'efficace guida politica, la maggiore vitalità degli operatori di mercato, l'upgrade dei consumi e l'aumento della domanda interna; tra questi, gli ultimi due sono i più importanti.

A livello politico, la Cina continua a promuovere il nuovo paradigma di sviluppo in cui la circolazione interna e quella internazionale si rafforzano a vicenda. Il 15° piano quinquennale prevede espressamente iniziative speciali per stimolare i consumi e ampliare l'offerta di beni di consumo e servizi di alta qualità, fornendo una garanzia fondamentale per una crescita economica sostenuta.

Dal lato della domanda, stanno emergendo rapidamente nuove tendenze di consumo, modelli di business e casi d'uso. I dati di UnionPay mostrano una crescita costante della portata dei pagamenti digitali nel settore dei consumi in Cina; nuovi modelli di business, come l'e-commerce in streaming live, l'e-commerce transfrontaliero, la vendita al dettaglio istantanea e la sharing economy, stanno rapidamente guadagnando importanza; la spesa per gli sport invernali e per il turismo è aumentata di oltre il 50%, mentre i pagamenti transfrontalieri sono cresciuti costantemente, con una spesa in entrata aumentata di oltre il 60%. Queste tendenze indicano uno spostamento nei consumi delle famiglie dai beni tradizionali a casi d'uso diversificati, di alta qualità e intelligenti. I cambiamenti strutturali nella spesa dei consumatori stanno ridefinendo i fattori trainanti della crescita economica, poiché i consumi sono guidati sia dai beni che dai servizi, anziché solo dai beni. Questi cambiamenti hanno favorito la transizione verso una produzione leggera e personalizzata e hanno accelerato le innovazioni nella fornitura di prodotti.

In linea con queste tendenze, UnionPay sfrutta la sua forza nei pagamenti e contribuisce all'espansione del mercato dei consumatori in termini di volume e qualità attraverso l'innovazione tecnologica e l'upgrade dei servizi. L'azienda ha creato una rete di pagamento che copre casi d'uso online e in negozio sia nei mercati nazionali che internazionali, ottimizzando al contempo le esperienze di pagamento e riducendo i costi di transazione. Tali sforzi hanno sbloccato effettivamente il potenziale di spesa e fornito un forte sostegno per una maggiore vitalità commerciale, rendendo UnionPay un acceleratore chiave per la crescita economica continuata della Cina.

Nuove forze produttive di qualità consentite dall'intelligenza artificiale: UnionPay sta compiendo sforzi attivi per costruire un ecosistema basato sull'intelligenza artificiale

Campi emergenti come l'intelligenza artificiale (IA) stanno diventando fattori determinanti per l'aumento della produttività e la crescita economica sostenuta. Dong ha osservato che, negli ultimi anni, la febbre globale dell'intelligenza artificiale ha fatto registrare progressi significativi nei modelli linguistici di grandi dimensioni, nelle tecnologie multimodali e negli agenti intelligenti, accelerando l'adozione su larga scala dell'IA. Migliorando l'efficienza, ottimizzando i modelli e trasformando gli ecosistemi, l'intelligenza artificiale dà accesso a nuove forze produttive di qualità, diventando un motore dirompente della crescita economica, con il settore dei pagamenti in prima linea nell'applicazione dell'intelligenza artificiale.

In termini di miglioramento dell'efficienza, l'intelligenza artificiale contribuisce a ridurre i costi e a migliorare l'efficienza nella produttività personale, nelle operazioni aziendali, nella collaborazione industriale e nel processo decisionale automatizzando le attività ripetitive, ottimizzando i processi decisionali, espandendo la capacità produttiva ed eliminando i colli di bottiglia nei flussi di lavoro. Per quanto riguarda la sicurezza dei pagamenti, UnionPay ha creato un sistema intelligente di controllo dei rischi, in cui le regole di controllo del rischio assistite dall'intelligenza artificiale costituiscono una solida linea di difesa per lo sviluppo sicuro e conforme dei pagamenti digitali. Per ottimizzare i servizi, UnionPay ha lanciato l'app "Nihao China" per i visitatori internazionali in Cina, offrendo servizi completi tramite agenti intelligenti basati sull'interazione con il linguaggio naturale per soddisfare esigenze di pagamento personalizzate.

Nell'ottimizzazione dei modelli, l'intelligenza artificiale sta trasformando i settori industriali dall'esecuzione passiva di istruzioni alla risposta proattiva a esigenze, aprendo la strada a una serie di nuovi modelli di business. Mentre le principali aziende di pagamento globali si avventurano nel settore dei pagamenti tramite agenti, UnionPay assume un ruolo leader lanciando il servizio di pagamento tramite agenti MCP. Questo servizio non solo integra le tradizionali funzionalità di pagamento, ma introduce anche un'innovativa esperienza di pagamento basata su agenti. Attraverso le conversazioni, gli utenti possono completare senza problemi l'intero processo, dalla manifestazione delle esigenze al pagamento finale. Questa innovazione del modello rende i pagamenti più semplici e personalizzati, integrandoli nell'intero consumer journey e offrendo un nuovo percorso per l'upgrade digitale degli ecosistemi commerciali.

Nella trasformazione degli ecosistemi, l'avvento dell'era del commercio intelligente sta trasformando le aziende, che passano da essere "guidate dall'esperienza" a essere "guidate dai dati e dall'intelligenza". L'intelligenza artificiale consente ai pagamenti di andare oltre il loro ruolo convenzionale di semplici strumenti di regolamento e di evolversi in infrastrutture fondamentali per l'upgrade intelligente delle attività economiche. Sulla base del "nuovo modello a quattro parti", UnionPay ha collaborato con le parti interessate del settore per esplorare e costruire un ecosistema di pagamento agentico. Tali iniziative mirano a fornire una soluzione cinese per i pagamenti intelligenti in tutto il mondo e a stimolare la crescita di un settore dei pagamenti più aperto, collaborativo e intelligente.

Rafforzare la cooperazione globale per un vantaggio reciproco: UnionPay getta un ponte collegando il mondo per tramite dei pagamenti

In un mondo caratterizzato da una crescente incertezza nelle politiche commerciali e da attriti geopolitici, la Cina resta impegnata a promuovere un'apertura di alto livello e a offrire opportunità al mondo attraverso il proprio sviluppo. In quanto "capillari" del commercio transfrontaliero, degli investimenti e degli scambi interpersonali, i pagamenti sono diventati un collegamento essenziale per una cooperazione internazionale più stretta. Dong ha sottolineato che la crescita economica sostenuta della Cina non solo apporta benefici al Paese stesso, ma contribuisce anche a creare partnership più solide in altri mercati in tutto il mondo. Promuovendo un modello di sviluppo caratterizzato da pari cooperazione e vantaggio reciproco, la Cina condivide con il mondo i dividendi di uno sviluppo e di una crescita economica stabili.

A oggi, la Cina è tra i primi tre partner commerciali di oltre 150 Paesi e regioni. Gli ingenti flussi di beni e servizi da e verso i mercati sviluppati, tra cui beni manifatturieri di alta gamma, servizi finanziari, prodotti farmaceutici e per l' assistenza medica, hanno offerto ai mercati emergenti vaste opportunità di esportazione e prospettive di sviluppo. Ciò ha favorito l'occupazione locale, l'ammodernamento industriale e il miglioramento delle infrastrutture, potenziando le capacità di sviluppo autosufficienti.

Guidata da una politica di apertura di alto livello, UnionPay implementa attivamente la strategia di sviluppo internazionale che combina l'attitudine a "diventare" e quella ad "accogliere", migliorando costantemente la propria rete di pagamento globale. Per "diventare globali", sono state emesse in totale quasi 300 milioni di carte UnionPay in 83 Paesi e regioni al di fuori della Cina continentale. La rete di accettazione di UnionPay copre 183 Paesi e regioni, inclusi oltre 75 milioni di commercianti internazionali. Questi risultati hanno gettato le basi per una rete di pagamento globale estesa e multilivello, che garantisce pagamenti stabili e senza intoppi per investimenti, scambi commerciali e scambi interpersonali bidirezionali tra la Cina e il mondo. In risposta alla tendenza globale dei pagamenti digitali, UnionPay ha creato una rete di pagamento tramite codice QR interconnessa e ha promosso attivamente la connettività delle infrastrutture e delle specifiche digitali in diversi mercati. L'obiettivo è rimuovere le barriere nei pagamenti transfrontalieri.

Per "accogliere", la Cina ha rafforzato l'apertura istituzionale nel settore dei pagamenti, con una maggiore disponibilità e una più ampia collaborazione internazionale. La collaborazione tra UnionPay e i principali circuiti di carte internazionali, come American Express, Mastercard e Visa, nell'emissione e accettazione delle carte, nei pagamenti innovativi e nelle infrastrutture ha reso i pagamenti in Cina più semplici, così da servire al meglio gli scambi transfrontalieri. Nel frattempo, UnionPay sta integrando attivamente risorse nazionali e internazionali di alta qualità per creare un ecosistema aperto e collaborativo, esplorando modelli di cooperazione innovativi come le partnership Network-to-Network (N2N) e Government-to-Government (G2G) con circuiti di carte, reti di liquidazione e piattaforme Internet. L'obiettivo è accelerare lo sviluppo di un nuovo modello a quattro parti per i pagamenti transfrontalieri, che garantisca vantaggi condivisi e risultati vantaggiosi per tutti.

Mentre la Cina continua a distinguersi nel suo immenso mercato e nel suo consolidato sistema industriale, UnionPay guarda al futuro con l'impegno di servire il mercato internazionale. Concentrandosi sullo sviluppo di alta qualità del settore dei pagamenti, continuerà ad approfondire l'innovazione tecnologica, ad accelerare la profonda integrazione di nuove tecnologie come l'intelligenza artificiale con i servizi di pagamento, per migliorare costantemente la qualità e l'efficienza del servizio all'economia reale. Promuovendo lo sviluppo interconnesso e standardizzato del mercato globale dei pagamenti, UnionPay mira a offrire più valore a partner, commercianti e titolari di carte di tutto il mondo e a contribuire ancora di più alla cooperazione economica globale e alla prosperità condivisa.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2869475/image.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/-unionpay-a-davos-2026-la-resilienza-economica-della-cina-per-un-nuovo-modello-di-sviluppo-globale-302670298.html

Copyright 2026 PR Newswire. All Rights Reserved.

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.