Serie A, Bologna-Milan 0-0 - Diretta

I rossoblù ospitano i rossoneri nella sfida che chiude la 23esima giornata di campionato

Rabiot - Afp
03 febbraio 2026 | 19.57
Torna in campo il Milan. Oggi, martedì 3 febbraio, i rossoneri sfidano il Bologna - in diretta tv e streaming - al Dall'Ara nella sfida dal sapore europeo che chiude la 23esima giornata di Serie A. La squadra di Allegri è reduce dal pareggio per 1-1 dell'Olimpico contro la Roma, mentre quella di Italiano ha vinto 3-0 in trasferta contro il Maccabi Tel Aviv in Europa League, conquistando la qualificazione ai playoff della seconda competizione europea, mentre in campionato aveva perso a Marassi contro il Genoa per 3-2 nell'ultimo turno.

Nel prossimo turno di Serie A, il Bologna ospiterà il Parma, mentre la sfida tra Milan e Como, prevista per la 24esima giornata, slitta al 18 febbraio.

