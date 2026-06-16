Univers presenta la piattaforma di nuova generazione per l'fisica in occasione di VivaTech 2026

Univers. Un unico Integratore di intelligenza. Un'unica piattaforma per il mondo fisico.

PARIGI, 16 giugno 2026 /PRNewswire/ -- In occasione di VivaTech 2026, Univers ha presentato la nuova generazione della sua suite di piattaforme leader del settore: una piattaforma per l'IA fisica che consente alle aziende di trasformare l'energia utilizzatanei i processi operativi, infrastrutturali e industriali in una fonte di vantaggio competitivo duraturo.

Mentre l'Europa si impegna a rafforzare la competitività industriale, la resilienza energetica e la leadership tecnologica, le organizzazioni si trovano ad affrontare una sfida crescente: applicare l'IA in modo affidabile ai sistemi fisici che alimentano le economie. Se da un lato l'IA generativa sta trasformando il lavoro informativo, la prossima frontiera consiste nel consentire ad attività, impianti, sistemi energetici di rilevare, decidere e agire in tempo reale.

Basata su anni di esperienza nella gestione di infrastrutture fisiche complesse, la piattaforma Univers per l'IA fisica unisce IA, intelligenza energetica e operativa attraverso un tessuto di intelligenza unificato. La piattaforma apprende continuamente dai risultati operativi, creando quella che Univers definisce "Intelligenza composta" (Compounding Intelligence): un vantaggio strategico in continua crescita che consente alle organizzazioni di implementare con sicurezza un'IA generativa, agentiva e autonoma in ambienti mission-critical.

Oggi, Univers connette oltre 400 milioni di dispositivi e gestisce più di 1.000 GW di risorse energetiche a livello globale, orchestrando flussi di lavoro operativi complessi nei settori dell'energia, dell'edilizia, dei trasporti, della logistica e dell'industria.

"Il prossimo vantaggio competitivo dell'Europa si baserà non solo sull'IA, ma sulla capacità di applicarla al mondo fisico", ha affermato Valerio Dilda, Senior Vice President in Europa di Univers. "Le organizzazioni che per prime adotteranno l'Intelligenza composta nelle proprie operazioni creeranno un vantaggio duraturo in termini di produttività, resilienza e innovazione. La nostra Piattaforma per l'IA Fisica fornisce le basi per rendere tutto ciò possibile."

Con quattro Centri di eccellenza dedicati al Solare, Eolico, Mobilità ,Energia e Risorse nella sola Europa, Univers aiuta le aziende a valorizzare al meglio le infrastrutture esistenti, accelerando al contempo la transizione dall'intelligenza digitale alle operazioni autonome.

Informazioni su Univers

Univers gestisce una delle più grandi piattaforme di intelligenza in tempo reale al mondo per le infrastrutture fisiche, coordinando oltre 1.000 GW di risorse energetiche e connettendo oltre 400 milioni di dispositivi a livello globale. Attraverso la sua piattaforma di intelligenza artificiale per le infrastrutture fisiche, Univers aiuta le organizzazioni a orchestrare sistemi complessi di energia, infrastrutture e operativi con un'intelligenza che apprende e migliora continuamente nel tempo.

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/univers-presenta-la-piattaforma-di-nuova-generazione-per-lfisica-in-occasione-di--vivatech-2026-302799913.html

Copyright 2026 PR Newswire. All Rights Reserved.

Comunicato stampa - contenuto promozionale

Responsabilità editoriale PrNewswire.