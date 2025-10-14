Vantage festeggia la valutazione di 4,5 stelle su Trustpilot, che rafforza la fiducia dei clienti

PORT VILA, Vanuatu, 14 ottobre 2025 /PRNewswire/ -- Vantage Markets, un broker multi-asset di prestigio, annuncia di avere ricevuto la valutazione TrustScore di 4,5 stelle conferita da Trustpilot, grazie a oltre 9.000 recensioni dei clienti e in continua crescita, un chiaro indicatore della sua posizione positiva nella community di trading.

Trustpilot è ampiamente considerato un punto di riferimento per la trasparenza e la soddisfazione del cliente. Ottenendo una valutazione di 4,5 stelle, Vantage dimostra il suo impegno costante nel fornire servizi di trading affidabili e nel creare relazioni a lungo termine con i clienti.

"Raggiungere 4,5 stelle grazie a migliaia di recensioni sottolinea l'elevato livello di fiducia che i clienti ripongono in noi", commenta Marc Despallieres, amministratore delegato Vantage Markets. "Questo traguardo rafforza la nostra mission – offrire un'esperienza di trading eccezionale attraverso innovazione, affidabilità e un servizio che dà priorità al cliente".

Questo riconoscimento arriva in un momento in cui trasparenza e affidabilità stanno diventando sempre più importanti per i trader di tutto il mondo. Per i clienti nuovi al trading o che stanno muovendo i primi passi, fornisce un punto di riferimento sull'opinione generale dei clienti.

Questo risultato è stato conseguito sulla scia del precedente importante traguardo raggiunto da Vantage, ovvero il superamento delle 5.000 recensioni su Trustpilot, un'occasione che ha consolidato la sua reputazione di partner commerciale valutato dai clienti.

Vantage continua a sfruttare il feedback dei clienti per apportare miglioramenti alle sue piattaforme, puntando a un'esperienza integrata, un servizio clienti eccellente e un ambiente di trading trasparente e di supporto.

Per maggiori informazioni sui servizi e sui risultati di Vantage visitare Vantage Markets.

Informazioni su Vantage

Vantage Markets (o Vantage) è un broker di contratti per differenza (CFD) multi-asset che offre ai clienti accesso a un servizio agile e potente per il trading di questi prodotti – forex, materie prime, indici, azioni, ETF e obbligazioni.

Grazie a oltre 15 anni di esperienza del mercato, Vantage trascende il ruolo di broker offrendo una piattaforma di trading affidabile, una pluripremiata app di trading e una piattaforma dedicata e intuitiva che offre ai clienti accesso a opportunità di trading.

trade smarter @vantage (Il trading più intelligente è @vantage)

AVVERTENZA SUL RISCHIO. I CFD sono strumenti complessi e comportano un rischio elevato di rapida perdita economica a causa della leva finanziaria. Prima di operare nel trading occorre assicurarsi di aver compreso quali siano i rischi.

Liberatoria: le cifre indicate sono accurate al momento della stesura del presente documento e potrebbero cambiare man mano che vengono inviate nuove recensioni. Le recensioni di Trustpilot riflettono le esperienze individuali dei clienti e non costituiscono consulenza sugli investimenti. Vantage Global Limited è regolamentata dalla VFSC. I clienti sono tenuti a garantire che l'accesso ai servizi Vantage sia consentito nel loro paese prima di interagire con la piattaforma. Il presente articolo è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce né consulenza finanziaria o un'offerta né sollecitazione di prodotti o servizi finanziari. Il contenuto non è destinato ai residenti di alcun paese in cui tale distribuzione o utilizzo risulterebbero contrari alle leggi o ai regolamenti locali. Si consiglia ai lettori di richiedere una consulenza professionale indipendente prima di prendere qualsiasi decisione finanziaria o di investimento. L'affidabilità data alle informazioni presentate è esclusivamente a rischio del lettore.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2776393/Vantage_Celebrates_4_5_Star_Rating_Trustpilot_Strengthening_Client_Confidence.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1745281/Vantage_Logo.jpg

