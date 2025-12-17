Vicenzaoro January, prima vetrina internazionale per i top brand

Oltre 1.300 espositori su tutta la filiera: il salone di IEG conferma la leadership globale Alta gioielleria made in Italy e internazionale protagonista nella community ICON Dalla Cina all’Ucraina: le novità della Design Room, per uno sguardo contemporaneo Farsura (IEG): «Conto alla rovescia per il nuovo padiglione, business ancora più efficace»

Vicenza, 17 dicembre 2025 – Prima vetrina per l'alta gioielleria nel calendario fieristico internazionale, Vicenzaoro January segna l'ennesimo sold out con oltre 1.300 brand espositori in fiera dal 16 al 20 gennaio prossimi. Inizia così il conto alla rovescia che porterà il salone internazionale di Italian Exhibition Group a svelare il nuovo volto del suo quartiere fieristico vicentino nel settembre del prossimo anno. «Questa è l’ultima edizione transitoria – commenta Matteo Farsura, a capo delle fiere orafe di IEG – il nuovo padiglione centrale in via di completamento darà a Vicenzaoro la nuova casa che questa industry merita».

LEADERSHIP INTERNAZIONALE DI SETTORE

Piattaforma globale di business, networking e formazione, Vicenzaoro spicca nel panorama internazionale per la sua formula distintiva: il Jewellery Boutique Show con una offerta al mercato che spazia dai macchinari e tecnologie per la produzione, ai semilavorati, alle gemme e ai diamanti sino al prodotto finito, dall’oreficeria all’alta gioielleria con i brand iconici del made in Italy e internazionali. Tutta la filiera, sotto lo stesso tetto. «Come un negoziante rinnova la propria boutique senza cambiarne il DNA, così Vicenzaoro, dopo questa edizione di gennaio, si prepara a esprimere al meglio la sua leadership internazionale con i nuovi spazi del quartiere fieristico di Vicenza per un’esperienza business ancora più efficace e di altissimo livello. E cresceranno non solo i metri quadri, ma la qualità della proposta formativa, grazie ai nostri partner nazionali e quelli internazionali come CIBJO che a gennaio ci permette di avere ospite Martin Rapaport. Sino a iniziative come i VO Award che premiano tanto la bellezza del gioiello, quanto artigianalità e sostenibilità della filiera, in linea con i valori delle nuove generazioni», continua Farsura.

VICENZAORO JANUARY, PRIMA VETRINA PER I TOP BRAND

Vicenzaoro January, prima vetrina internazionale per i brand dell’alta gioielleria made in Italy. Nella community ICON si vedranno le collezioni di Roberto Coin che porta in scena un’eleganza senza tempo, fatta di dettagli preziosi e simboli nascosti, mentre Damiani rinnova la tradizione della maestria orafa che trasforma ogni creazione in una storia di famiglia e di luce. Crivelli esplora la purezza delle forme con collezioni dalle linee essenziali e nude, Fope distilla il lusso in un linguaggio minimal e sofisticato, dove comfort e ricerca tecnica coincidono. Le architetture morbide di Cammilli sembrano scolpite dalla luce, Roberto Demeglio reinterpreta il gioiello come oggetto in movimento e versatile. Leo Pizzo traduce la natura in poesia preziosa, Nanis modella l’oro seguendo il ritmo morbido delle forme organiche. Intorno a questo nucleo italiano dialogano la precisione visionaria della tedesca Schreiner e la forza simbolica della spagnola Carrera y Carrera. Insieme alla presenza di Morellato Group, il cui respiro industriale testimonia la solidità e la capacità di innovazione dell’intero settore.

SGUARDO CONTEMPORANEO, LE NOVITÀ 2026 NELLA DESIGN ROOM

The Design Room è il cuore creativo della community “Icon”: riunisce designer e brand che sperimentano linguaggi nuovi per l'alta gioielleria contemporanea. Cinque le new entry a gennaio. La valenzana New Italian Art con radici familiari nell’arte della gioielleria che risalgono all’inizio del secolo scorso e sensibilità ai nuovi linguaggi del gioiello. Vitale Jewelry, di Abano Terme, è un brand fondato dal gioielliere e gemmologo Riccardo Vitale: grande attenzione alle pietre preziose naturali, valorizzate in creazioni uniche, veri gioielli su misura. La pluripremiata designer tedesca Annelie Fröhling, che intreccia rigore tedesco e sensibilità maturata nel panorama orafo italiano. Dalla Cina proviene il collettivo della Scuola di Design di Pechino, espressione delle nuove ricerche sul gioiello d’autore asiatico, tra sperimentazione materica e linguaggi interdisciplinari. Dall’Ucraina, infine, Lobortas Classic Jewelry House porta oltre trent’anni di alta gioielleria artistica e un primato mondiale: l’anello “Swan Princess”, ornato da 2.525 diamanti, riconosciuto dal Guinness World Records come il gioiello con più diamanti al mondo.

In contemporanea a Vicenzaoro January, IEG apre le porte della Fiera al pubblico per i quattro giorni di VO Vintage, dal 16 al 19, marketplace con ingresso libero su registrazione nel sito di manifestazione vovintage.com per un viaggio nell'orologeria del secondo polso e nella gioielleria d'epoca e di modernariato.

