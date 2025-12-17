WMF, la Fiera Internazionale Certificata su Intelligenza Artificiale, Digital Marketing, Tecnologia e Innovazione si conferma hub globale per il business

Il WMF – We Make Future, fiera internazionale certificata dedicata a Intelligenza Artificiale, Tecnologia e Innovazione Digitale, si conferma piattaforma globale di riferimento per il business e l’innovazione. Dal 24 al 26 giugno 2026, Bologna diventerà la capitale mondiale del futuro, accogliendo Big Tech, aziende, fondi internazionali e corporate provenienti da oltre 90 Paesi. Il WMF rappresenta un punto di incontro strategico per aziende, brand e istituzioni, offrendo l’opportunità di sviluppare partnership, incontrare finanziatori e presentare soluzioni all’avanguardia. Al centro dell’evento il principio del Business of Tomorrow, un modello economico che coniuga crescita e impatto positivo, in cui profitto e sostenibilità si rafforzano reciprocamente. In quest’ottica, il WMF contribuisce a rafforzare la presenza del Made in Italy sui mercati internazionali e a costruire ponti con l’estero, grazie anche alle tappe internazionali negli Stati Uniti e in Arabia Saudita, dove a dicembre 2026 debutterà la prima edizione di Saudi Makes Future.

Bologna, 17/12/2025

Il WMF – We Make Future, Fiera Internazionale su Intelligenza Artificiale, Tecnologia e Innovazione Digitale, tornerà a BolognaFiere dal 24 al 26 giugno 2026 con la sua tredicesima edizione, confermandosi tra gli appuntamenti globali più rilevanti nei settori AI, Tech e Digital.

L’edizione 2025 ha consolidato il WMF come piattaforma strategica per il business, con 73.000 presenze, 700 espositori provenienti da oltre 90 Paesi e più di 2.800 meeting B2B pre-programmati, con buyer, clienti, stakeholder pubblici e privati e partner provenienti da tutto il mondo, esclusivi momenti di incontro per accedere a fondi di investimento e rafforzare il proprio posizionamento come partner di riferimento per imprese in cerca di innovazione.

Il WMF 2026 rappresenta quindi un marketplace globale che offre un contesto adatto non solo per agenzie digitali, aziende di intelligenza artificiale e software house, ma anche per tutte le imprese orientate all’innovazione, offrendo un ambiente fertile per sviluppare nuove opportunità di business. Qui realtà di MedTech e Digital Health, FinTech & Cybersecurity, Smart Manufacturing e Industry 4.0, Mobilità e Smart Cities, Green Tech, Energia e Clima, Education, HR & Future of Work, Blockchain & Web3, Spazio, Creatività e Media, trovano lo spazio ideale per espandersi sul mercato, trovare nuovi clienti e creare partnership strategiche nazionali e internazionali.

«In un contesto globale sempre più competitivo e tecnologicamente avanzato, piattaforme di business come il WMF sono fondamentali», afferma Cosmano Lombardo, CEO e Founder di Search On Media Group e ideatore del WMF. «Non si tratta solo di eventi o esposizioni, ma di creare un vero ecosistema in cui le imprese possano generare valore, sviluppare partnership strategiche e accedere a opportunità concrete di investimento. Per il tessuto economico italiano, iniziative come questa rappresentano un’occasione unica per consolidare la presenza sul mercato nazionale, valorizzare ricerca e innovazione e stimolare la crescita dei settori tecnologici. Allo stesso tempo, il WMF contribuisce a costruire ponti con l’estero, promuovendo il Made in Italy e aprendo nuove strade per collaborazioni globali e per la competitività internazionale delle imprese.»

Oltre agli appuntamenti in fiera, la città ospiterà numerosi Side Event - eventi riservati, showcase e incontri mirati con investitori - che si affiancheranno al confronto diretto con delegazioni estere e Big Tech internazionali come Google, Microsoft, OpenAI, LG Nova e alcuni dei più importanti fondi VC.

The Business of Tomorrow: perseguire il profitto ricercando l’impatto positivo ed inclusivo nella società Come spiega Lombardo, «In un contesto globale attraversato da crisi energetiche, trasformazioni digitali accelerate, emergenze climatiche, instabilità geopolitiche e rivoluzioni tecnologiche come l’AI generativa, la costruzione di un futuro sostenibile, equo e innovativo non è più un'opzione. È un’urgenza. Il Business of Tomorrow è un modello economico, promosso e sostenuto dal WMF, in cui non si punta solo al profitto, ma in cui grandi brand, aziende, realtà innovative e istituzioni collaborano per generare un impatto positivo, creare prosperità inclusiva e aprire nuove opportunità di crescita e innovazione».

Il WMF si propone così come uno strumento al servizio della società attraverso il business, capace di amplificare le opportunità per un ecosistema dinamico che accoglie realtà provenienti da tutto il mondo.

L’edizione 2025 ha inoltre messo in evidenza le responsabilità sociali, etiche e politiche del business che accompagnano il progresso tecnologico, con particolare attenzione all’Intelligenza Artificiale. Il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha sottolineato il ruolo cruciale dell’AI nella transizione ecologica e nella sicurezza energetica, mentre Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy, ha evidenziato l’importanza della collaborazione tra istituzioni, imprese, università e cittadini per costruire un’AI inclusiva e orientata al benessere collettivo. In chiusura del WMF 2025, Lombardo ha ricordato che «Il business legato alla tecnologia porta con sé una responsabilità enorme. È nostro dovere, come istituzioni, innovatori e imprese, custodire ciò che abbiamo di più prezioso: il nostro futuro».

ONE WORLD, ONE FUTURE: una visione di cooperazione globale per una business inclusivo e diffuso Sebbene la tre giorni bolognese rappresenti il cuore della sua attività, il WMF opera tutto l’anno come piattaforma strategica di business internazionale, estendendo il proprio network a Stati Uniti e Arabia Saudita, due hub globali di eccellenza tecnologica e intelligenza artificiale. Questa espansione rafforza le connessioni internazionali e moltiplica le opportunità di collaborazione, partnership e crescita per aziende, startup e istituzioni, consolidando il WMF come modello di “Business of Tomorrow”: un approccio economico capace di generare innovazione, creare impatto concreto e produrre valore sostenibile.

WMF per il secondo anno negli Stati Uniti: appuntamento al CES di Las Vegas e a San Francisco, nel cuore della Silicon Valley | Il WMF sarà presente per la seconda volta negli Stati Uniti in occasione del CES di Las Vegas, in programma dal 6 al 9 gennaio. Durante l’evento verrà presentata l’esperienza globale del WMF e la sua crescente attrattività sul mercato internazionale. Nel corso di una conferenza stampa ufficiale saranno inoltre annunciate le anticipazioni sulla prossima edizione, i partner, sponsor ed espositori già confermati, l’evento Saudi Makes Future in Medio Oriente previsto per dicembre 2026, e si terrà la premiazione della startup competition (organizzata in loco con il sostegno di ICE) che avranno l’opportunità di partecipare al WMF di Bologna, in programma dal 24 al 26 giugno presso BolognaFiere.

Il WMF tornerà per il secondo anno consecutivo a San Francisco, nel cuore della Silicon Valley, con AI for Future il 18 marzo 2026 nella location Mind the Bridge. L’evento si conferma come una piattaforma internazionale per il business dell’Intelligenza Artificiale, pensata per favorire l’incontro strategico tra venture capital, investitori, startup e corporate. AI for Future rappresenta un’opportunità chiave per le startup europee e internazionali che vogliono accedere al mercato americano, così come per investitori e VC alla ricerca di progetti innovativi e scalabili. Il programma prevede talk di alto profilo e panel dedicati a investimenti, venture capital e tecnologie emergenti, creando un contesto ideale per sviluppare partnership e opportunità di crescita. L’edizione precedente ha coinvolto oltre 200 tra investitori, istituzioni e Big Tech, con speaker di rilievo internazionale come Nestor Maslej (Stanford University), Simona Capece (Google), Alicia Hanf (LG NOVA), Julia Yan (TikTok) e Serena Perfetto (Pinterest). Fulcro dell’evento la Startup Competition “AI for Future”, che metterà a confronto 4 startup italiane e 4 americane per accedere al WMF di giugno a BolognaFiere, offrendo visibilità internazionale e opportunità concrete di investimento. Le vincitrici 2025, Cleverfi e Workeeha, confermano il valore strategico dell’iniziativa. AI for Future si consolida così come un appuntamento di riferimento per il business dell’AI, favorendo investimenti, connessioni internazionali e sviluppo di progetti ad alto impatto.

Saudi Makes Future: il debutto in Arabia Saudita del WMF | Il WMF espande il suo raggio internazionale e arriva per la prima volta in Medio Oriente, dal 14 al 16 dicembre 2026, a Riyad, hub strategico per l’innovazione e lo sviluppo dell’AI. L’evento nasce dalla partnership tra Search On Media Group e i partner sauditi PNG e Jusur International, con l’obiettivo di favorire collaborazioni commerciali e investimenti globali, in un’ottica ecosistemica che metta in connessione il meglio del made in italy con l’eccellenza araba e mondiale. Il Riyadh International Convention & Exhibition Center riunirà aziende, startup, università e centri di ricerca da oltre 90 Paesi, presentando le soluzioni AI più avanzate applicabili a istruzione, sanità, industria ed energia, con un focus su investimenti, startup ad alto potenziale e sviluppo di business internazionale. L’edizione saudita del WMF integra iniziative strategiche come la AI 4 Future Startup Competition e incontri B2B internazionali, offrendo un’occasione concreta per espandere mercati, attrarre capitali e accelerare progetti tecnologici, consolidando un modello di business innovativo, sostenibile e ad alto impatto economico.

