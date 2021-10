Inaugurata a Bologna la sede di Manageritalia Emilia Romagna

E' stata inaugurata la nuova sede di Manageritalia Emilia Romagna, una struttura al nono piano di viale Aldo moro 64 di oltre 600 mq che diventerà un hub operativo e multimediale di supporto ai 3.000 dirigenti delle più importanti aziende della regione. La vicesindaca di Bologna Emily Clancy tagliando il nastro della nuova sede accanto alla presidente di Manageritalia Emilia Romagna e Mario Mantovani ha commentato: “Siamo felici di ampliare le sinergie con un’organizzazione come la vostra fatta di manager perché abbiamo bisogno di competenza e creatività per contribuire allo sviluppo del territorio e a dare spazio ai giovani a favore anche della redistribuzione del reddito”.

La presidente di Manageritalia Emilia Romagna Cristina Mezzanotte accogliendo i tanti dirigenti ospiti della nuova sede li ha salutati dicendo “questa è la vostra nuova casa che oltre ai servizi professionali sarà un punto di incontro e di lavoro per i dirigenti dell’Emilia Romagna a Bologna, a un passo dalla Regione e in piena collaborazione con la città metropolitana di Bologna e la nuova giunta. Questa vicinanza anche fisica con le istituzioni fondamentale per ampliare ancora di più la collaborazione per la crescita dell’economia in supporto ai giovani e alle donne. Proprio per questo oggi i veri protagonisti sono stati dei giovani universitari che abbiamo spinto a guardare al futuro e a dirci cosa si impegnano a fare loro e cosa chiedono ai manager per costruire il futuro”.

Presente anche il bolognese Mario Mantovani presidente di nazionale di Manageritalia che ha salutato i presenti e rilanciato “un impegno sempre più forte a fianco delle istituzioni territoriali per sviluppare una cittadinanza attiva che vede nella società civile il motore dello sviluppo, grazie anche alle competenze dei manager”.

Manageritalia Emilia Romagna - (Associazione Emilia e Romagna dirigenti, quadri ed executive professional del commercio, trasporti, turismo, servizi, terziario avanzato) associa quasi 2.500 manager ai quali fornisce una vasta gamma di servizi, di derivazione contrattuale e non, professionali e personali: formazione, consulenze professionali, sistemi assicurativi e di previdenza integrativa, assistenza sanitaria ai manager e alla famiglia, iniziative per la cultura e il tempo libero.

L’Associazione dell’Emilia Romagna, insieme ad altre 12 dislocate sull’intero territorio nazionale e una dedicata agli executive professional, fa capo a Manageritalia, la federazione nazionale che rappresenta dal 1945 a livello contrattuale i dirigenti del terziario privato e dal 2003 associa anche quadri e professional e oggi conta oltre 36mila manager iscritti.