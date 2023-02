Inflazione: NielsenIq, 7 italiani su 10 modificheranno carrello spesa nel 2023

Carrello della spesa sempre più caro al supermercato con un'inflazione media del Largo Consumo in Italia dell'8,7% nel 2022. Il dato emerge dallo stato attuale della Grande Distribuzione in un primo consuntivo dell'anno appena trascorso di NielsenIq, anticipato all'Adnkronos. In questo quadro, il fatturato della Gdo, anche se non va di pari passo, aumenta in maniera consistente del 6,6% rispetto al 2021. In forte aumento risulta poi il consumo dei prodotti a marchio del distributore (Mdd) che si attesta a quota 29,9%, dunque aumenta di 1 punto l’incidenza dei prodotti a marchio nel carrello della spesa.

Il 68% dei consumatori italiani dichiara che reagirà alla crisi economica modificando le scelte di prodotti da inserire nel carrello della spesa, mentre il 27% selezionando o modificando il canale degli acquisti. E' quanto rileva inoltre NielsenIq, in merito alle intenzioni dei consumatori sulle abitudini di spesa per il 2023 nel largo consumo. Inoltre, per il 2023 il 33% dei consumatori è preoccupato per i prezzi della spesa di largo consumo.