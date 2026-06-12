Accordo Ue all'Ecofin: rafforzato il dazio climatico per contrastare le emissioni

L'Ecofin ha approvato il rafforzamento del "dazio climatico" dell'Ue (Cbam) per contrastare le emissioni di Co2 e promuovere la decarbonizzazione globale.

Il Consiglio Ue ha approvato a Lussemburgo la sua posizione sul rafforzamento del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (Cbam), lo strumento dell'Ue per contrastare la delocalizzazione delle emissioni di Co2 e promuovere la decarbonizzazione globale, in vista dei negoziati con il Parlamento Europeo. Lo annuncia la presidenza cipriota del Consiglio Ue.

Il nuovo quadro normativo estenderà l'ambito di applicazione del Cbam a nuovi prodotti e dovrebbe colmare le lacune che potrebbero essere utilizzate per eludere il sistema.

Per il ministro delle Finanze cipriota, Makis Keravnos, "l'Ue rimane impegnata a ridurre le emissioni climalteranti sia all'interno dell'Unione che a livello globale. Il rafforzamento del Cbam e la chiusura delle lacune che possono eludere le nostre norme sono elementi chiave per il raggiungimento di questo obiettivo. La posizione approvata oggi rappresenta il primo passo per rendere il sistema più solido".