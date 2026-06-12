circle x black
Cerca nel sito
 

Accordo Ue all'Ecofin: rafforzato il dazio climatico per contrastare le emissioni

L'Ecofin ha approvato il rafforzamento del "dazio climatico" dell'Ue (Cbam) per contrastare le emissioni di Co2 e promuovere la decarbonizzazione globale.

Il Cbam serve a dare un prezzo alle emissioni importate nell'Ue tramite le merci - Fotogramma/Ipa
Il Cbam serve a dare un prezzo alle emissioni importate nell'Ue tramite le merci - Fotogramma/Ipa
12 giugno 2026 | 15.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Consiglio Ue ha approvato a Lussemburgo la sua posizione sul rafforzamento del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (Cbam), lo strumento dell'Ue per contrastare la delocalizzazione delle emissioni di Co2 e promuovere la decarbonizzazione globale, in vista dei negoziati con il Parlamento Europeo. Lo annuncia la presidenza cipriota del Consiglio Ue.

CTA

Il nuovo quadro normativo estenderà l'ambito di applicazione del Cbam a nuovi prodotti e dovrebbe colmare le lacune che potrebbero essere utilizzate per eludere il sistema.

Per il ministro delle Finanze cipriota, Makis Keravnos, "l'Ue rimane impegnata a ridurre le emissioni climalteranti sia all'interno dell'Unione che a livello globale. Il rafforzamento del Cbam e la chiusura delle lacune che possono eludere le nostre norme sono elementi chiave per il raggiungimento di questo obiettivo. La posizione approvata oggi rappresenta il primo passo per rendere il sistema più solido".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Cbam Ue Ecofin Makis Keravnos
Vedi anche
Medvedev mette nel tritacarte Merz, Von Der Leyen e Starmer: "Nessuno ci ferma" - Video
News to go
Scuola in Campania, tavolo regionale: le priorità
Irama e Giorgia insieme a San Siro, il duetto su 'Buio' - Video
Pier Silvio Berlusconi: "L'incidente? Qualcuno ha trasformato una tragedia in miracolo..." - Video
"Ho indossato ginocchiere? Non avete rispetto e non accettate premier donna", la risposta di Meloni al M5S Silvestri
Eurogruppo a Lussemburgo, il nodo della crisi energetica - Videonews dal nostro inviato
Maxi incendio al Tuscolano, evacuate case vicine a serbatoio Gpl interrato - Video
News to go
Carta della cultura giovani e Carta del merito, ultimi giorni per richiederle
Mondiali 2026, Ronaldo a Bocelli: "Sono geloso di te e Sinner" - Video
News to go
Salta riforma su medici di famiglia, stop divide politica e sanità
Fiorella Mannoia: "Per me schierarmi è una necessità" - Video
News to go
Bonus acqua in condominio, come funziona


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza