Sebbene ad Andrew Mountbatten-Windsor siano stati tolti i titoli reali lo scorso ottobre, tra cui quello di principe, il fratello di re Carlo ha mantenuto il suo posto come ottavo nella linea di successione al trono.

Cosa rischia l'ex principe

Potrebbe tuttavia essere rimosso dalla linea di successione, ma perché ciò sia possibile, è necessario approvare una legge del Parlamento. Una simile legislazione richiederebbe anche il sostegno di tutti i Paesi del Commonwealth che hanno come capo di Stato re Carlo, poiché la linea di successione riguarda anche loro.

Tecnicamente, Andrea rimane anche un consigliere di Stato, che potrebbe sostituire un monarca malato o all'estero. Nella pratica, però, solo i membri attivi della famiglia reale sono chiamati a svolgere tali incarichi. Andrew si è ritirato dagli incarichi pubblici nel 2019 a seguito delle critiche suscitate da un'intervista alla Bbc Newsnight sui suoi rapporti con Jeffrey Epstein.

La linea di successione al trono Gb

Ad oggi, Andrew Mountbatten-Windsor è l'ottavo in linea di successione al trono dopo la pronipote, la principessa Lilibet del Sussex, figlia del principe Harry.

Ecco l'attuale linea di successione:

1. William, principe di Galles

2. Principe George di Galles (figlio di William)

3. Principessa Charlotte di Galles (figlia di William)

4. Principe Louis di Galles (figlio di William)

5. Harry, duca di Sussex

6. Principe Archie di Sussex (figlio di Harry)

7. Principessa Lilibet di Sussex (figlia di Harry)

8. Andrew Mountbatten-Windsor

9. Principessa Beatrice (figlia di Andrew Mountbatten-Windsor)

10. Siena Mapelli Mozzi (figlia della principessa Beatrice)

11. Atena Mapelli Mozzi (figlia della principessa Beatrice)

12. Principessa Eugenia (figlia di Andrew Mountbatten-Windsor)

13. August Brooksbank (figlio della principessa Eugenia)

14. Ernest Brooksbank (figlio della principessa Eugenia)

15. Edwuard, Duca di Edimburgo

16. James Mountbatten-Windsor, conte del Wessex (figlio di Edwuard)

17. Lady Louise Mountbatten-Windsor (figlia di Edward)

18. Anna, principessa reale

19. Peter Phillips (figlio di Anna)

20. Savannah Phillips (figlia di Peter Phillips)

21. Isla Phillips (figlia di Peter Phillips)

22. Zara Tindall (figlia di Anne)

23. Mia Tindall (figlia di Zara Tindall)

24. Lena Tindall (figlia di Zara Tindall)

25. Lucas Tindall (figlio di Zara Tindall)