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Microchip obbligatorio per cani e gatti, il Parlamento europeo ha dato l'ok definitivo

Il testo è passato a larghissima maggioranza, con 558 sì, 35 no e 52 astensioni

Gatto - Ipa
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28 aprile 2026 | 13.34
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Parlamento europeo ha dato il via libera definitivo alle prime norme Ue in materia di allevamento, alloggio, tracciabilità, importazione e gestione di cani e gatti, concordate con il Consiglio a fine 2025. Il testo è passato a larghissima maggioranza, con 558 sì, 35 no e 52 astensioni.

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In base alla nuova legge, tutti i cani e i gatti presenti nell'Ue, compresi quelli di proprietà privata, dovranno essere identificabili con un microchip e registrati in banche dati nazionali interoperabili.

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cani gatto microchip cane microchip gatto
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